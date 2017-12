Kolumnit

Länsimetro vie ikonisen bussilinjani

Länsimetrosta tuli heti ensimmäisenä käyttöönottopäivänä nähtävyys. Moni kävi ensimmäistä kertaa elämässään Otaniemessä, Niittykummusta nyt puhumattakaan. Käyttöönottopäivä tukki myös helsinkiläisten matkanteon kuuliaisten turistien maksaessaan kertamatkojaan leimauslaitteilla. Maalaisia kiroiltiin, ja maalaisilla tarkoitettiin espoolaisia.Länsimetro on kulkenut ensimmäiset viikkonsa ja uutuudenviehätys kaikonnut lähinnä siihen, että matka-aikani kotoa Matinkylästä Kamppiin piteni 15 minuuttia. Päätin jatkaa bussilla kulkemista niin kauan kuin se on mahdollista, tuolla maagisella linjalla 132, joka pudottaa minut lähes kotiovelle ilman liityntäkuljetuksia ja liukuportaissa seisomista.Olen vanhanaikainen ihminen, enkä halua kulkea hälyisissä kauppakeskuksissa ryppyrasva- ja liittymäkauppiaitten kiusattavana työpäivän jälkeen, mutta onneksi en ole ainoa. Ensimmäiset bussilinjojen puolesta puhujat löytyivät Lauttasaaresta.Linja 21 V on samanlainen ikonibussi kuin Matinkylän linja 132. Olen itsekin käyttänyt kyseistä bussia mennessäni tanssitunneille Lauttasaareen.Metro toi tullessaan monia uusia yrityksiä ja työpaikkoja, mutta miten käy niiden, joiden äärelle metrolla meno vaikeutuu? Itse tuskin matkaan Lauttasaareen tanssimaan bussin, metron ja bussin yhdistelmällä.Uusi ura voikin aueta polkupyöräkaupan parissa, sillä useimmat espoolaiset eivät asukaan kauppakeskuksissa, eivätkä edes metroaseman välittömässä läheisyydessä vaan polkupyörämatkan päässä.Yritän sopeutua ajatukseen aikaisemmista aamuherätyksistä ja ruuhkaisista liityntäbusseista. Herääminen tuskin tulee olemaan vaikeaa: Bussit tulevat ajamaan ennen niin hiljaisen makuuhuoneeni ikkunan alta.