Arkkitehtuurin Finlandia kunnioittaa hienosti 60-luvun betonirakentamista

Arkkitehtuurin Finlandia-palkintoa on jaettu nyt neljä kertaa. Palkinnon tarpeellisuudesta ollaan monta mieltä, mutta ainakin se tuo näkyvyyttä arkkitehtuurille. Hieman sama funktio kuin kirjallisuuden palkinnoilla. Tosin kirjallisuuden Finlandia-palkitut myyvät kuin häkä, mutta palkittuja rakennuksia ei niin vaan voi myydä. Ehdolla olleet ja palkitut arkkitehtitoimistot varmasti saavat kaivattua huomiota ja uusia työtilaisuuksia.Aikaisempina vuosina on palkittu uusia rakennuksia, mutta tänä vuonna arkkitehtuurin Finlandia-kilpailu käänsi katseensa peruskorjaushankkeisiin. Kaikki neljä ehdokasta olivat vanhoja rakennuksia, joissa on tehty mittavia remontteja. Ehdolla olivat Helsingin kaupunginteatteri, Roihuvuoren ala-aste, Paavalinkirkko Tartossa ja Harald Herlin -oppimiskeskus Espoossa. Vuorineuvos Reijo Karhinen valitsi voittajaksi Harald Herlin -keskuksen.Perusrakennuskohteiden palkitseminen oli erinomainen veto. Iso osa rakentamisesta on tällä hetkellä vanhojen rakennusten saneerausta ja on hienoa, että Finlandia-palkinnolla kunnioitetaan tätä osa-aluetta, joka rakentamisesta puhuttaessa usein jää pimentoon.Erityisen iloinen olen Roihuvuoren ala-asteen nostamisesta listalle. Maineikkaan arkkitehdin Aarno Ruusuvuoren suunnittelema ja vuonna 1967 valmistunut betonikoulu oli päässyt jo niin huonoon kuntoon, että sen purkamistakin esitettiin. Nähtiin, että siitä ei saa edes remontoimalla toimivaa koulua.Onneksi ei purettu, vaan korjattiin. Koulu on hyvin edustava esimerkki 1960-luvun betonirakentamisesta. Peruskorjattu koulu on hieno ja se henkii historiaa aivan eri lailla kuin uusi koulu, joka tilalle olisi tullut. Tällä tavoin historiaansa kunnioittava kaupunki varjelee vanhaa rakennuskantaa.