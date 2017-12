Kolumnit

Moni sinnittelee yhä liian pitkään yksin masennuksen kanssa

Joka viides suomalainen sairastuu elämänsä aikana masennukseen, ja ylipäätään jonkin mielenterveydenhäiriön kokee joidenkin arvioiden mukaan jopa joka toinen. Tilastointi toki on osin hankalaa, sillä raja terveyden ja sairauden välillä on varsin liukuva, eivätkä kaikki apua tarvitsevat ole hoidon piirissä.Karkeat luvut ja arviot kertovat kuitenkin sen, että vaikka emme itse sairastuisikaan, meidän jokaisen lähi- tai vähintään tuttavapiirissä joka tapauksessa on ihmisiä, joilla on mielenterveysongelmia. Työpaikoilla, ruuhkabussissa, joka puolella. Useat julkisuuden henkilöt ovat viime vuosina kertoneet avoimesti psyykkisistä sairauksistaan, ja varsinkin masennus sairautena on muuttunut aiempaa arkipäiväisemmäksi. Silti mielenterveyshäiriöihin liittyy yhä ennakkoluuloja ja negatiivisia asenteita.Mielenterveyden keskusliitto ja sosiaali- ja terveysministeriö julkaisivat viime kuussa vuosittaisen mielenterveysbarometrin. Sen mukaan kuntoutujista yhä 39 prosenttia kokee, että psyykkisen sairauden takia joutuu leimatuksi.Leimautumisen pelko nostaa myös kynnystä hakea apua. Jos kliseinen esimerkki sallitaan, on itsestään selvää, että murtunutta jalkaa käydään näyttämässä lääkärissä. Mielen ongelmissa taas monet sinnittelevät niin pitkään kunnes vaihtoehtoja ei enää ole. Voi olla vaikea myöntää edes itselleen, ettei kaikki ole hyvin, saati sitten muille. Tuskin kukaan häpeää murtunutta jalkaa, mutta mielenmurtumista harva haluaa kovin laajasti kertoa.Yleisten asenteiden muuttuminen positiivisemmiksi auttaisi monia. Lohdullinen viesti on myös se, että kun saa oikeanlaista apua, voi vaikeastikin sairastunut usein elää täysipainoista elämää tai jopa toipua täysin.