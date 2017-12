Kolumnit

Älypuhelin on tie laiskurin paratiisiin

Älypuhelin on mullistanut yhteydenpidon ystävieni ja työkavereideni kanssa. Yksi painallus ja ääniviestissä on koko päivän tarina, minuutin päästä saan jo vastauksen. Helppoa ja nopeaa. Aikaa jää niin paljon muuhun tuottavaan. Vai jääkö?Kerran päätin muuttaa asuntoni järjestystä. Siirsin huonekaluja siten, että yhteen nurkkaan syntyi tyhjää tilaa. Olin tyytyväinen uuteen järjestykseen. ”Nyt käytän tuota tyhjää tilaa johonkin hyödylliseen ja säilytän tavaroita vain väliaikaisesti siinä”, ajattelin ja taputin itseäni selkään. Kului aikaa ja löysin itseni tuijottamasta tuota nurkkaa, täynnä kaikkea tieltä työnnettyä turhaa rojua, joka oli lojunut siellä jo pitkään.Mitä tapahtui hyvälle lupaukselleni tehokkuudesta? Tajusin. En pyrkinyt siistimpään ja tehokkaampaan ratkaisuun vaan alitajuisesti pyrin helpompaan, laiskurin paratiisiin.Samalla tavalla havahduin, kun mietin älypuhelimen tuottamaa kommunikaation helpottumista ja nopeutumista. Se aika, jonka olen ennen käyttänyt ystävien tapaamiseen ja puhelimessa jutteluun, kuluu nyt turhanpäiväiseen viihteeseen ja ajan tappamiseen, ei itsensä kehittämiseen. Tyhjä tila täyttyy roinalla.Ongelman ymmärtäminen on ensimmäinen askel parantumisen tiellä. Ryhdistäydyin: kirjoitin kirjeen, ensimmäisen vuosikausiin. Se ei ollut helppoa, mutta valmis kirje tuntui hyvältä. Olisin voinut kirjoittaa samat sanat älypuhelimellani, mutta se ei olisi tuntunut samalta. Kirjeen kirjoittaminen tuntui paremmalta kuin hyvin valittu emoji tai kuva oikealla filtterillä. Se tuntui oikealta.Nyt aion tavata enemmän ihmisiä kasvotusten ja käyttää aikani tärkeisiin asioihin, oloni on virkistynyt. Kirjoitan kirjeitä lisää tulevaisuudessa. Nurkkakin on puhdistettu.Kiireisessä arjessa olisi meidän kaikkien hyvä pysähtyä katsomaan omaa elämäänsä ja siivota ajan ja paikan roskakasat pois.