Kolumnit

Vaikka sotien inhimillinen hinta puistattaisi, pitää sodissa kärsivät muistaa

Näihin aikoihin vuodesta tulee mietittyä erityisen paljon sotaa. Talvisotaa, jatkosotaa, Lapin sotaa, kylmää sotaa. Sisällissotaa, ensimmäistä maailmansotaa ja toisinaan jopa Suomen sotaa.Menneestä katse siirtyy tähän päivään: Suomeenkin vaikuttavat tavalla tai toisella ainakin Syyrian sota, Afganistanin sota ja Ukrainan sota.Pelkästään meneillään olevien aseellisten konfliktien lista on uuvuttava, minkä lisäksi historiaa tulee turhankin usein tarkasteltua kapeasti sotien kautta. Suomen ja koko maailman nykytilan voi halutessaan nähdä erilaisten sotien summana, vaikka merkittäviä asioita tapahtuu niiden välillä ja jälkeen.Ajallisesti kaukaisemmat sodat ovat yleensä huonommin dokumentoituja, ja esimerkiksi ”tavallisen kansan” kärsimyksistä tiedetään vähemmän. Nykyään sotakuvasto näyttää myös yksittäisen ihmisen kohtalon.Monia ihmisiä sotien ajattelu puistattaa juuri niiden inhimillisen hinnan vuoksi. Juuri siksi kansakunnan ja ihmiskunnan väkivaltaisempikin historia on tärkeätä pikemmin muistaa kuin unohtaa – varoituksena. Ihmisillä kun on paha tapa toistaa virheensä.Muisteluun soveltuvat hyvin esimerkiksi museot, joiden vaikutus on parhaimmillaan pasifioiva. Etenkin Ateenan sotamuseossa tuli lähinnä hölmistynyt olo, kun kolmen tuhannen vuoden mittaisen aikamatkan aikana katsoi, kuinka sukupolvi toisensa perään syystä tai toisesta marssi kuolemaansa. Saman voi kokea muuallakin, missä historia tuodaan lähelle katsojaa: luotien rei’ittämä ruokapakki saa sodan glamourin rapisemaan.Elämme pitkän rauhan aikaa, ja sota saattaa tuntua etäiseltä ja turruttavalta. Välillä pitää ponnistella, ettei unohda niitä miljoonia ihmisiä, jotka yhä elävät sodan ikeessä. Heille pitää vaatia parempaa tulevaisuutta. Vaikkapa edes samanlaista, jonka me saimme.