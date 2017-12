Kolumnit

Vain kuolemattomuuteensa uskovat eivät pelkää, sillä taklaus voi tehdä hulluksi

Tällaista on ehkä olla vanha. Lapsena olin lätkähullu. Nyt lätkä tekee minut hulluksi koska pelkään, että jos oikein huonosti käy, se vie lapseltani mielenterveyden.Olen katsellut videoita SM-liigan rumimmista taklauksista ja voinut pahoin. Päät retkahtelevat ja uhrit makaavat tiedottomina. Joukkuekaverit ryntäävät kostamaan taklaajalle ennen kuin kukaan muistaa mennä auttamaan taklattua.Kaikkein pelottavin video ei näytä juuri miltään. Bluesin Tommi Huhtala rysäyttää Lukon Tommi Kovasen laitaan. Vauhtia on liikaa ja Huhtala osuu selkään, mutta muuten tilanne vaikuttaa normaalilta. Taklaus päätti Kovasen jääkiekkouran ja aiheutti aivoihin vaurioita.Ennen jääkiekosta tuli mieleeni lyhenne HIFK. Nyt se lyhenne on CTE, aivorappeumatauti, joka uhkaa ihmisiä, jotka ovat saaneet useita aivotärähdyksiä. CTE tekee hulluksi. Tauti on ajanut monia jääkiekkoilijoita ja jenkkifutareita itsemurhaan. Sitä sairastaa muun muassa ruotsalainen entinen NFL-pelaaja Björn Nittmo. Hän elää asuntovaunussa erossa perheestään, koska pelkää, että tekisi aivovammansa takia lapsilleen jotain pahaa.Poikani suurin sankari on Joe Finley. Jos haluatte nähdä aivotärähdyksiä, googlatkaa. Poikani rakastaa termejä avojäänpommi ja päähän kohdistunut taklaus. Olen yrittänyt selittää, mitä niistä voi seurata, mutta tietenkään sellainen ei kosketa lasta, joka tietää olevansa kuolematon. Naureskelin vuosikymmeniä sille, että äitini olisi aikoinaan halunnut kieltää minulta jääkiekon. Edelleenkään en ymmärrä äitiä, sillä eihän minulle mitään satu.Käyn yhä pelaamassa pappalätkää. Ukot ovat tiedostaneet kuolevaisuutensa, eikä taklata saa. Hiljattain hyökkääjä yritti ohitseni laidan vierestä, suljin tien vanhasta muistista liian rajusti. Kun hän törmäsi olkapäähäni, tuntui hetken tosi hyvältä.