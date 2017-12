Kolumnit

Työpaikat ovat vain pintaraapaisu monipuoliseen Pitäjänmäkeen

Autolla, bussilla tai junalla Pitäjänmäen läpi kiitävälle saattaa tulla alueesta hieman rosoinen ja epämääräinen vaikutelma. Monelle Pitäjänmäki tuo mieleen ensimmäiseksi laajan työpaikka-alueen. Pintaa syvemmältä paljastuu kuitenkin hyvin monipuolinen ja historiallisesti kerrostunut alue.Pitäjänmäki sijaitsee entisten Turun ja Nurmijärven maanteiden risteyskohdassa, lisäksi 1900-luvun alussa Turun rautatien valmistuminen toi alueelle uutta vipinää. Pitäjänmäen läpi virtaava Mätäjoki, komeine Strömbergin vesiputouksineen, on entinen Vantaanjoen pääuoma.Jo 1800-luvulla on Pitäjänmäessä toiminut olutpanimo ja kestikievari. Rautatie toi alueelle laajempaa teollisuutta, myös Talin kartanolla oma merkityksensä alueen kehitykseen.Pitäjänmäki jakautuu useampaan luonteeltaan hyvin erilaiseen alueeseen. Pitäjänmäen yritysalueella on suuri määrä työpaikkoja lähinnä toimistoissa, mutta myös perinteinen teollisuus on alueella edelleen vahvasti edustettuna. Alueelle on myös parin viime vuosikymmenen aikana teollisuuden osin väistyessä rakennettu yhä enemmän asuntoja ja tämä kehitys jatkuu.Reimarla on rakennuskannaltaan hyvin vaihteleva alue: sulassa sovussa alueelle mahtuu niin kerros-, rivi- kuin omakotitalojakin useilta vuosikymmeniltä. Useita rykelmiä 1900-luvun alkupuolen omakotitaloja on säilynyt, mutta aivan vieressä saattaa olla näyte 1970-luvun tehorakentamisesta.Entinen kyläkirkko seisoo kunnostettuna lähellä Espoon rajaa, Pitäjänmäen aseman puisto vanhoine rakennuksineen on säilynyt varsin laajana. Marttila on oma idyllinsä: yhtenäisenä säilynyt invalidikylä ja rintamamiestaloalue suurine tontteineen. Syntyperäisenä pitäjänmäkeläisenä ja alueella viihtyvänä toivotan kaikki tervetulleeksi Pitskuun!