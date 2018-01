Kolumnit

Elämä on kuluttavaa kilokarusellin kurimuksessa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tammikuun myötä koitti taas kuntosalien suuri sesonki. Kinkut ja konvehdit on syöty, uusivuosi juhlittu ja uudenvuoden lupaukset lupailtu. Suosittuja lupauksia ovat elämäntaparemontti, painon pudotus ja kunnon kohottaminen. ”Rantakuntoon kesäksi” -slogan viittaa myös suoraan motiiviin kohentaa ulkonäköä.Periaatteessa on myönteistä ja tärkeää, että ihmiset ovat kiinnostuneita terveydestään ja fyysisestä kunnostaan. Istumatyö ja sohvalla makaaminen rappeuttavat kehoa ellei fyysistä toimintakykyä pidä yllä. Monella terveydestä huolehtiminen tosin muuttuu neuroottiseksi kilojen vahtaamiseksi. Terveys ja hyvinvointi eivät ole sama asia kuin tiettyyn painoindeksiin mahtuminen.Tietynlainen laihdutuspuhe on kuitenkin suosittu small talkin muoto, varsinkin naisvaltaisilla työpaikoilla. Normaalipainoiset ja jopa hoikat naiset saattavat huokailla ”ainakin viiden kilon tiputtamisen” perään, ikään kuin se ratkaisisi kaikki elämän solmut ja vastoinkäymiset. Samalla puheenaihe voi tuntua kiusalliselta niistä, joilla oikeasti on ylipainoa.Lihavuus on monelle vakava terveyshaitta. Suomalaiset ovat Pohjoismaiden lihavin kanssa, ja lihavuus on monien yleisten kansansairauksien aiheuttaja. Kielteinen kehonkuva voi myös heikentää psyykkistä hyvinvointia.Jokainen saa kuitenkin olla sen painoinen ja muotoinen kuin itselleen sopivaksi kokee. Jos ihminen itse ei tunne painoaan ongelmaksi, se ei ole ongelma. Sen sijaan jatkuva stressaaminen kilokarusellissa ja jojo-laihdutuksen kurimuksessa voi olla hyvinkin kuluttavaa.Kuntosali täyttyy tammikuussa, ja moni toivottavasti oivaltaa, että hyvinvoinnin ja terveyden koheneminen on oleellisempaa kuin tietyn kilomäärän pudottaminen.Kuulin erään hyvän määritelmän ihannepainolle: ihminen ihannepainossa, jos hän pystyy katsomaan itseään alasti kokovartalopeilistä ja hyväksymään näkemänsä.