Tapellaan vain vuoden 1918 sodan nimestä – sanasota ei vahingoita ketään

Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta maamme historian traagisimmasta tapahtumasta. Alkuvuodesta 1918 veli kääntyi veljeä vastaan ja maassa riehui verinen sota valkoisten ja punaisten välillä. Sota loppui toukokuussa 1918, mutta toinen sota on jatkunut vielä sata vuotta. Nimittäin sota sodan nimestä.Sotaa on nimitetty vapaussodaksi. Se on painottanut valkoisen osapuolen voittoa. Maa vapautettiin punakaartilaisten ikeestä ja Suomen itsenäisyys varmistettiin. Vapaussota-termiä voidaan puolustaa sillä, että toki myös punaiset kokivat taistelevansa vapautensa puolesta.Sotaa on kutsuttu myös vallankumoukseksi, vaikka todellista vallankumousta ei tapahtunut. Punakapina on osuvampi ilmaus. Kapina kun on epäonnistunut vallankumous.Vapaassa maassa ihmisillä on oikeus käyttää sodasta mitä nimitystä tahansa. Presidentti Sauli Niinistö käytti uudenvuodenpuheessaan sanaa sisällissota. Se on neutraali nimitys, jota tutkijapiireissä käytetään paljon. Wikipediassa sotaa käsittelevä artikkeli on otsikoitu Suomen sisällissodaksi. Mutta se ei kuvaa sodan koko luonnetta. Valkoisten puolella taisteli saksalaisia. Saksan Itämeren divisioona valtasi Helsingin. Punaiset saivat tukea venäläisiltä.Kansalaissota on ollut hyvin yleisesti käytetty termi. Samoin veljessota. Neutraalein, ja samalla myös tylsin, nimitys on vuoden 1918 sota. Presidentti Niinistö totesi puheessaan, että ihmisillä on oikeus olla eri mieltä.Pidän hyvänä asiana, että sodan nimestä kiistellään yhä edelleen. Se tarkoittaa, että sotaa ei ole unohdettu. Se herättää edelleen tunteita ja kiihtymystä. Tapellaan sen nimestä vielä seuraavatkin sata vuotta. Sanasota ei vahingoita ketään.