Jos kuntoilulaji valittaisiin päivän sään mukaan, pysyisivät keho ja mieli kunnossa

Koska olen hullu ja lumesta on pulaa, hiihtelin hiljattain noin 50 metrin ladunpätkää edestakaisin. Touhuni älyttömyyttä miettiessäni tajusin, että uimarit tekevät samaa päivästä toiseen. Joskus muinoin uintitreenit suoritettiin kauniissa järvimaisemassa. Sitten tulivat uimahallit ja laji muuttui kaakelintuijotuskilpailuksi. Jotkut lapsina uintihuipulle pyrkineet ovat traumatisoituneet loputtomista 25 metrin kaakelipätkistä niin, etteivät aikuisina suostu altaaseen.Kymmenen vuoden kuluttua kaikki suksivat tyytyväisinä hiihtohallissa 500 metrin ympyrää, koska siellä ei tuule ja high tech -tykkilumen koostumus on aina optimaalinen. Näin käy hiihdolle, koska niin on käynyt muillekin lajeille.Jääkiekkoa ei enää pelata helmikuisessa auringonpaisteessa vaan keskiyöllä peltihallin kakofoniassa visa vinkuen. Jalkapallo on siirtynyt tuoksuvilta nurmilta ankeiden kuplahallien tekonurmille.Elämän teleporttaaminen sisälle on tietenkin tehokasta. Ostoshelvetissä ihminen ostaa enemmän ja jalkapallohallin kasvateista tulee parempia futareita kuin luomunurmen nautiskelijoista. Mutta samalla katoaa vaihtelu.Ympärivuotinen yhden lajin tahkoaminen rasittaa kehoa ja mieltä. Koska sää ei ole este, harjoitusmäärät lähtevät käsistä; 10-vuotiaat kärsivät selkärangan rasitusmurtumista ja 15-vuotiaat lupaukset lopettavat lätkän, koska seitsemän treenikertaa viikossa estää normaalin teinielämän. Jos hyvin käy, he palaavat harrastuksen pariin kolmekymppisinä karistamaan penkki- ja e-urheilun parissa hankkimiaan liikakiloja ja hartiajumeja.Niistä, joiden kroppa ja pää kestävät ympärivuotisen monotonian, saattaa supertuurilla tulla huippu-urheilijoita, mutta 99,9 prosentista ei tule. Heidän takiaan kannattaisi kerran viikossa päättää päivän laji sään mukaan.