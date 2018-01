Kolumnit

Enää emme nauti, sillä Keilaniemessä on rumaa, likaista ja meluista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuljen welsh corgi Idolin kanssa Keilaniemen kallioilla. Koira on irti, koska paimenkoira ei karkaa ja nauttii saadessaan vapaasti tutkia ja haistella löytämiään koirakirjeitä. Olemme iltapäivälenkillä, jota "Itu" on odottanut työpäiväni ajan.Pitkäkorvaiset, laiskasti loikkivat rusakot siirtyvät vähän kauemmaksi tieltämme. Niillä on mukavat oltavat luonnonmaisemassa meren ja Karhusaarentien välissä. Jos ne haluavat tulla Itärannan puolelle, ne käyttävät alikulkuja, koska ei cityrusakko mikään tyhmä ole.Pienen päättyvän tien päässä seisoo vartiointiliikkeen auto. Rauhallinen paikka näköjään ottaa päikkärit, mietin kurkistaessani sisälle. Melontakeskuksesta on lähtenyt porukka merelle, koska pölötys kuuluu.Vain 10 kilometriä Helsingin keskustasta ja olemme kuin maalla. Istahdan kalliolle ja katson koiran iloa. Häntä korkealla pystyssä matalajalkainen ystäväni liikkuu varvikossa. Aurinko paistaa vielä, ei enää kuumasti, pieni tuulenvire hyväilee poskiani ja lämmin kallio tuntuu miellyttävältä takapuolen alla. Me nautimme.Keilaniemeen tuli Nokian komea rakennus, joka on jo ehtinyt muuttaa pois, tuli Koneen torni sekä monia, monia uusia, hienoja toimistorakennuksia. Kalliot räjäytettiin pois.Se ei vielä riittänyt. Nyt on revitty koko Karhusaarentie Länsiväylästä Kehä I:lle. On revitty loputkin puut ja räjäytetty kotikalliomme. Asumme rakennustyömaalla, jossa pöly lentää, jyske ja melu kuuluu, maisemamme on sininen ruma aita, jonka takana näkyvät korkeat nosturit. Rumaa, äänekästä, likaista. Emme enää nauti.Missä ovat rusakot, mihin ne ovat paenneet? Alikulkujakaan ei kyllä enää ole.En lenkkeile enää Idolin kanssa – onneksi, sillä hän on päässyt jo taivaallisille kallioille, liikkumaan vapaasti, haistelemaan raikasta ilmaa ja kuuntelemaan rauhaa.