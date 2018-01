Kolumnit

Myös pienet pojat tarvitsevat monipuolisia esikuvia

Ystäväpiirissäni on viime aikoina intoiltu Iltasatuja kapinallisille tytöille -lastenkirjasta. Kirjaan on koottu sata pientä tarinaa naisista, jotka sopivat eri syistä esikuviksi pienille tytöille.Luin sadut yhdessä poikani kanssa ja totesin ne oivaksi lukemiseksi muillekin kuin tytöille.Kyllä me tytöt ja naiset tiedämme (ellei joku ilkimys pienenä meille toisin väitä), että voimme Kleopatran ja Marie Curien tavoin olla hallitsijoita ja tieteilijöitä. Myös kaikkien miesten tulisi olla tietoisia tästä faktasta.Jäin lukemisen jälkeen kuitenkin pohtimaan, miten välittäisin lapselle terveen naiskuvan lisäksi myös mahdollisimman laajaa mieskuvaa. Ollakseen miehekäs, ei tietenkään tarvita isoja lihaksia, kiinnostusta tekniikkaan tai johtajan elkeitä. Silti yhteiskunta, marketin leluosasto etunenässä, helposti tätä mielikuvaa tarjoaa.Hyvää tarkoittavat aikuiset saattavat vain sekoittaa soppaa vakuuttamalla liian innokkaasti, että ”tyttökin voi olla koodari” tai ”poikakin voi leikkiä nukella”. Mairea päivittely pitää sisällään jo ennakkoajatuksen siitä, että asiassa olisi jotain ihmeellistä. Kyllähän lapset sellaisen huomaavat.Siksi Iltasatuja kapinallisille tytöille on ideana niin hyvä. Siinä tuodaan neutraalisti ja samanarvoisesti esiin erilaisia tapoja olla menestynyt nainen. Viesti on tehokas. Olitpa millainen hyvänsä, olet sopiva, ja tuolla jossain on muitakin kaltaisiasi.Niinpä lainasin ideaa ja sujautin poikani kirjan väliin muutaman itse kirjoittamani lisäluvun eri reittejä oman tiensä löytäneistä mainioista miehistä: Iltasatuja ihanille pojille.Lapsille koko maailman pitäisi olla avoin, eikä omien mahdollisuuksien pohtiminen saa ikinä olla sukupuolikysymys.