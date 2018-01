Kolumnit

Kuuluvatko Aku Ankka ja Barbiet museoon?

Onko museoista tullut markkinapaikkoja? Ateneumin taidemuseossa on vielä helmikuulle jatkuva näyttely Ankallisgallerian aarteita. Näyttelyssä on esillä Ankkalinna-aiheisia maalauksia, jotka kommentoivat kotimaisia mestariteoksia. Taistelevat metsot on vääntynyt Taisteleviksi ankoiksi. Museon sisäpihalla voi istahtaa Aku Ankan autoon. En tiedä, millaisen sopimuksen museo on tehnyt Disneyn kanssa, mutta onhan näyttelyssä kyse taiteen lisäksi myös viihdeyhtiön tuotteen puffaamisesta.Kansallismuseossa avautuu huhtikuussa laaja Barbie-näyttely, joka on toteutettu yhteistyössä amerikkalaisen lelufirman Mattelin kanssa. Esillä on 400 nukkea. Onko Suomen kansallismuseon tehtävä todellakin esitellä Mattelin tuotteita? Viime vuonna Kansallismuseo markkinoi laajasti Come to Finland -firman tuotteita. Designmuseo esittelee Iittalaa, Helsingin taidemuseossa on nähty Iron Skyta ja Star Warsia.On nurinkurista, että yhteisestä potista tuetut museot pönkittävät kansainvälisten brändien arvoa. Yksityisten museoiden kohdalla se olisi ymmärrettävämpää.Museoiden puolustukseksi on sanottava, että näyttelyt ovat usein hyvin suunniteltu ja kuratoitu. Ateneumin ankkanäyttely on mainiosti toteutettu ja Come to Finland -julistenäyttely oli myös osa kulttuurihistoriaamme. Ja ovathan Barbietkin osa 1900-luvun historiaa.Kenties museomaailma on taloudellisessa kurimuksessaan pakotettu tekemään yritysyhteistyötä. Kansallismuseota ylläpitävä Museovirasto on jo pidempään ollut kulukuurilla. Kai kansainvälisten tuotteiden esittely näyttelyissä on sallittavaa, jos se tuo museolle rahaa, joka mahdollistaa muiden näyttelyiden tuottamisen. Kenties museot löytävät ankkojen ja barbien avulla uutta yleisöä.