Kolumnit

Hyvä kirja kannattaa tarjoilla siinä muodossa, missä se saa nykylukijan kiinnostumaan

Lasten huvenneita lukuhaluja surraan taajaan. Milloin syyllisiä ovat kännykät, milloin vanhemmat, jotka eivät lue tarpeeksi lapsilleen.Hyviä pointteja toki, mutta onko kukaan tullut ajatelleeksi, että painettu kirja olisi nykylapsen makuun yksinkertaisesti hitusen ummehtunut formaatti? Kyllä itsellenikin tulisi hiki jotain muinaisia papyrusrullia tavatessa.Se, mitä me aikuiset joskus kutsuimme tulevaisuudeksi, on lastemme arkea. Elämme maailmassa, jossa autot ajelevat itsekseen ja lentävät jumantsuikka Marsiinkin! Mitä vain voi tilata apilla, neuvot kysytään tekoälyltä. Kun iPanan ruudulla pyörii video ja peli samanaikaisesti, on siihen väliin paha mennä mitään paperinivaskaa tunkemaan.Kirjallisuuden vuoksi pitäisikin uskaltaa haaveilla enemmän. Pitäisi päästää irti tutusta ja kokeilla rohkeasti.Tarinoita voisi tarjota paljon nykyistä monipuolisimmissa paketeissa. Lisätty todellisuus mahdollistaisi kirjan sivuille videoita, pelejä ja muita pieniä jippoja, jotka kannustaisivat lukemaan lisää.Hyvin suunnittelemalla voisi luoda huikeita kirjallisia elämyksiä, joissa digi ei tuntuisi nolon päälleliimatulta vaan innostaisi ahmimaan kirjaa eteenpäin. Multimediaa, niin kuin me vanhat sitä kutsumme.Joitain yksittäisissä yrityksiä lastenkirjoissa toki jo onkin, mutta miksei teknologian ja painotuotteen yhdistäviä teoksia ole kirjastot väärällään?Kustantamoiden pitää alkaa ajatella lennokkaammin. Sparrausapua voisi hakea oman kuplan ulkopuolelta, teknologia-alalta tai vaikka nuorilta taiteilijoilta.Kirjan ei tarvitse lähteä avaruuslennolle huomiota saadakseen. Hyvä tarina vetää aina. Se pitää vain osata tarjoilla nykylukijaa kutkuttavassa muodossa.