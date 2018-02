Kolumnit

Kirja ja näyttely pureutuvat kerjäläisongelman ytimeen

On ollut huikean hienoa nähdä, mitä valokuvaaja Heidi Piiroinen ja toimittaja Kimmo Oksanen ovat saaneet aikaan, kun he ovat kymmenen vuotta seuranneet romanialaisen kerjäläisperheen vaiheita. He ovat julkaisseet aiheesta kirjan Ohikuljetut. Lisäksi Suomen valokuvataiteen museossa on näyttely Piiroisen kuvista.Ensinnäkin on hämmentävää, että nykypäivänä joku toimittaja ja valokuvaaja jaksaa seurata kohdettaan ja perehtyä aiheeseensa kymmenen vuoden ajan. Useimmiten kerjäläisistä uuti­soidaan lyhyesti, kun he keväällä saapuvat ja joku syyllistyy näpistykseen. Eivätkä nekään ole enää uutisia. Kymmenen vuoden perspektiivi avaa aihetta uudella tavalla.Kirjan ja näyttelyn päähenkilönä on Mihaela, joka on kymmenessä vuodessa kasvanut teinitytöstä aikuiseksi naiseksi. Hän on saanut kolme lasta ja asuu nykyään Helsingissä perheensä kanssa.Kirjan kiinnostavinta antia on pureutuminen kerjäläisongelman ytimeen. Eli niiden olojen kuvaaminen Romaniassa, jotka saavat ihmiset liikkeelle. Pelkästään kuvat paljastavat paljon: rakennukset ovat pieniä ja ränsistyneitä. Vessoja ja vesijohtoja ei ole. Kukaan ei palkkaa romaneja töihin ja sosiaaliturva on onnetonta. Kimmo Oksanen sanoi: ”Minäkin olisin sieltä lähtenyt. Pelkästään kerjäämällä Brysselissä voi saada moninkertaisen elannon.”Romanien ongelma alkoi, kun Ceausescun diktatuuri romahti. Sitä ennen romaneja oli töissä maatiloilla ja tehtailla, mutta markkinataloudessa heille ei enää riittänyt töitä.Miksi Romania edes otettiin Euroopan unioniin, joka takaa vapaan liikkumisen? Siksi, että suuret monikansalliset yhtiöt saivat perustaa Romaniaan tehtaita, koska siellä oli halpaa työvoimaa. Pidä se mielessäsi seuraavalla kerralla, kun kävelet kerjäläisen ohi Romaniassa valmistettu t-paita päälläsi.