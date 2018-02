Kolumnit

Suoratoistopalvelun soittolista harhauttaa liikaa mukavuusalueelle

Olen musiikin suurkuluttaja. Aina soi, joko kotikaiuttimissa tai kuulokkeissa. Joten ilahduin, kun vuoden alussa hoksasin, että Spotify oli räätälöinyt minulle oman soittolistan: vuoden 2017 suosikkikappaleeni. Ehkä oli tehnyt niin aiempinakin vuosina, minä vain löysin tuon ominaisuuden vasta nyt.Tammikuiset ulkoiluni koiran kanssa saivat uuden ulottuvuuden, kun kesken lumipyryn kuulokkeista alkoivat soljua kesäisen bossanovan sävelet, heti Antti Tuiskun Mä hiihdän -biisin jälkeen. Kävelylenkkieni soundtrackista tuli anarkistinen sekoitus vanhaa ja uutta soulia, indietä ja jazzia sekä 70-luvun diskoa, parilla popbiisillä ryyditettynä (se Tuisku). Kappaleiden ainoa yhteinen tekijä oli, että olin menneenä vuonna soitellut niitä useampaan kertaan (myös sitä Tuiskua).Kiitos ruotsalaisen suorasoittopalvelun, säästyin nyt biisien valitsemisen vaivalta. Kerran hyväksi todettu on hyvää aina, eikös?Viime viikolla sitten tajusin, että eihän tässä ole mitään järkeä. Jos veivaisin tuota soittolistaa koko vuoden, mitä Spotify tarjoisikaan minulle lenkkimusiikiksi seuraavana vuonna – ja sitä seuraavana? Samaista 2017-listaa? Tätä menoa kuuntelisin tiettyä Antti Tuiskun biisiä vielä eläkkeelläkin. Entä kaikki uusi musiikki, jota vuonna 2018 tehdään, missaisinko sen?Hetkellinen lipsahdukseni musiikkivalintojeni kanssa herätti pohtimaan, josko syyllistyn samaan muissakin asioissa. Mitä jos päähäni on ohjelmoitunut tuttujen ja turvallisten asioiden soittolista, jota seuraan kaikessa, mitä teen. Nostalgia on ihanaa huumetta (olen kirjoittanut aiheesta kolumninkin) ja lemppariasiat viettelevät riskittöminä puoleensa, olivat ne sitten leffoja, ravintoloita tai matkakohteita. Mutta estääkö mukavuusalueen sohvannurkkaan heittäytyminen elämykset ja löytämisen riemun?Pitäisi ehkä päivittää soittolistat, ne muutkin.