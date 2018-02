Kolumnit

Me Too -kampanjaa voisi soveltaa moneen muuhunkin paikkaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Me Too -kampanja on erinomaisen onnistunut ja mielestäni sen suurin saavutus on, että ne jotka miettivät naisten seksuaalista häiritsemistä miettivät sitä nyt toiseen kertaan.Kampanjan suurin saavutus oli luoda pelote häiritsijöille, että jos häiritset naisia seksuaalisesti niin menetät maineesi. Sen lisäksi, että ihmiset saavat sanktioita pahoista teoistaan on yhtä tärkeää ennalta ehkäistä uuden pahuuden syntymistä.Minusta Me Too on niin onnistunut ja tehokas, että miksi jättää sitä pelkästään seksuaaliseen häirintään?Koulu- työpaikka- ja nettikiusaaminen on Suomessa yhä iso ongelma. Toki paljon on tehty, mutta paljon on tekemättä. Nyt ehkä kannattaisi miettiä vähän erilaisempaa suuntaa, kun aletaan ehkäistä esimerkiksi koulukiusaamista.Minusta koulu-, työpaikka- ja nettikiusatut tarvitsivat oman kampanjan ja erityisesti niin, että nyt huomioitaisiin kiusaajat. On tehtävä kiusaajille selväksi, että heidän tekemisensä satuttavat ihmisiä ja sen takia niistä on annettava sanktioita jopa takautuvasti.Olisi tärkeää tietää, ovatko meidän päättäjämme olleet koulukiusaajia ja aloitettaisiin kiusaajien tuominen julkisuuteen päättäjistä ja julkisuuden henkilöistä. Kiusaajat eivät ole abstrakteja hahmoja vaan oikeita ihmisiä, joilla on nimi ja osoite. Tämä jos mikä toimisi pelotteena tulevia koulu-, työpaikka- ja nettikiusaajia kohtaan.Kiusaajien perusfilosofia on ollut, että he nolaavat itseään henkisesti heikompia ja nostattavat näiden kustannuksella omaa egoaan. Kiusaajille siis oma maine on kaikki kaikessa.Tärkeintä on luoda mielikuva tämän päivän kouluihin, työpaikkoihin ja ajan kanssa myös nettiin, että jos kiusaat niin menetät maineesi. Se joka ei kiusaa, ei saa sanktioitakaan.