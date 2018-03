Kolumnit

Unelmiaan tavoitteleva ei aina menesty, mutta riski kannattaa ottaa

“Sinusta voi tulla mikä tahansa!” Se on lause, jota kuulee paljon vanhempien suusta. Lasta rohkaistaan nuoresta iästä lähtien. Mikään ei ole mahdotonta, pelkästään taivas on rajana. Kuka tahansa voi olla astronautti, poptähti tai tasavallan presidentti.On totta, ettei kenestä tahansa voi tulla lääkäriä, mutta se ei tarkoita, etteikö siihen kannattaisi pyrkiä. Unelmien ja suurien päämäärien tavoitteleminen antaa syyn ja suunnan elämässä. Yleensä intohimon puolesta taistellaan ja tehdään töitä, ja silloin melkeinpä mikä tahansa on mahdollista.Vaikka unelma ei toteudu, saattaa matkan varrella löytää jotain yhtä hyvää tai vielä parempaa. Niinpä uskon, että niiden, jotka todella tahtovat sydämestään jotain tulisi ainakin yrittää. Koska miksipä ei? Pahimmassa tapauksessa on rutiköyhä, koditon, tuntematon ja sosiaaliturvasta riippuvainen.Minua odottaa pian yliopistohaku. On lukuisia vaihtoehtoja, jotka tarjoaisivat tulevaisuudessa varman palkan ja turvallisen elämän mutta tiedän, etten olisi onnellinen niitä tehdessäni. Insinööri, sairaanhoitaja ja kirjanpitäjä on varma ja kunnioitettava ammatti – niillä saa laskut maksetuksi, mutta se ei vain sovi kaikille. Yhteiskunnan seassa on unelmoijia, heitä jotka tahtovat tehdä jotakin suurta, rikastuttaa kulttuuria ja hämmästyttää yleisöä.Itse olen mieluummin köyhä ja onnellinen kuin rikas ja tyytymätön.Nykypäivänä paljon näkee, kuinka nuoret hakeutuvat instituutioihin, joista eivät nauti tai ole kiinnostuneita. Paine kotoa, ja ylipäätään elämästä, pakottaa varman reitin haun.Unelmat jäävät lapsuuteen ja aikuisuudessa odottaa harmaa arki. On totta, etteivät kaikki unelmiinsa pyrkivät menesty, mutta se on riskin arvoista. Jos on tahto, on myös tie.