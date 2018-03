Kolumnit

Siirtolapuutarhoissa voisi olla enemmän kaikille avoimia talvitapahtumia

Helsingissä on lähes kymmenen siirtolapuutarhaa, ja myös Vihtiin ollaan kaavailemassa uutta siirtolapuutarhaa helsinkiläisille. Viime aikoina lehdissä ja somessa on puhuttanut siirtolapuutarhoissa asuminen. Se on nimittäin kiellettyä. Helsingin Sanomat haastatteli taannoin miestä, joka salaa asuu mökillään.Helsingin siirtolapuutarhat sijaitsevat hyvillä paikoilla, monet lähellä keskustaa ja asutusta. Ruskeasuon siirtolapuutarha sijaitsee lähes Mannerheimintien varrella, Herttoniemen puutarha metron vieressä ja Vallilan siirtolapuutarha aivan Hämeentien kupeessa. Ne olisivat kovin haluttuja paikkoja rakentaa asuntoja.Nyt siirtolapuutarhat on luokiteltu sosiaaliseksi vapaa-ajan toiminnaksi. Kaupunki subventoi toimintaa pitämällä maanvuokran siedettävällä tasolla. Se on aivan oikein, sillä kaupungissa pitää olla erilaisia paikkoja vapaa-ajalle. Siirtolapuutarhat ovat sitä paitsi päiväsaikaan avoimia kaikille, yleistä puistoa.Jos siirtolapuutarhassa saisi asua, niin silloin maan hinta nousisi rutkasti ja se nostaisi tietysti myös mökkien hintoja. Siirtolapuutarhan käyttötarkoitus muuttuisi. On hyvä, että siirtolapuutarhat pysyvät vapaa-ajan alueina ja mökkiläisillä pitää olla muualla vakituinen osoite.Mutta silti haluaisin nähdä siirtolapuutarhoissa aktiivisempaa toimintaa etenkin talvisin. Olisihan se aika hienoa ajaa kylmänä talvipäivänä metrolla Herttoniemen siirtolapuutarhan ohi ja nähdä, miten mökkien piipuista nousee savu.Puutarhat ovat niin lähellä metropolialueen keskustaa, että alueet menevät tavallaan hukkaan, jos ne ovat tyhjillään monta kuukautta vuodesta. Kenties niissä voisi järjestää enemmän kaikille avoimia talvitapahtumia.