Kolumnit

Päiväkotien palkkakartelli on sikamiessopimus

Kärsin seitsemän vuoden ajan ylitsevuotavaan kiitollisuuteen sekoittuvasta häpeästä aina hakiessani lapsiani päiväkodista. Päiväkodin tädit ja sedät hoitivat, sivistivät, kasvattivat ja rakastivat lapsiani sillä aikaa, kun minä istuin kirjoittelemassa puolivillaista puppua.En keksi tärkeämpää työtä kuin varhaiskasvattaja. Tietenkään paraskaan lastentarhanope ei pysty korjaamaan kaikkia vanhempien tekemiä virheitä, mutta aikamoisiin temppuihin ne taikurit venyvät. Silti liksa on surkea.Ärsyttää, että pelinkehittäjäjonne, jonka tarkoitus on koukuttaa lapsemme istumaan kroppansa tärviölle, saattaa tienata vuodessa kymmenen kertaa enemmän kuin päiväkodin täti. Mutta niin markkinatalous toimii. Siellä, missä tietynlaiselle osaamiselle on valtavasti kysyntää, tulot lähtevät käsistä.Juuri siksi pääkaupunkiseudun kuntien toiminta on täysin pöyristyttävää. Lastentarhanopettajista on pulaa aivan kuten briljanteista pelinkehittäjistäkin. Julkinen sektori ei toki pysty maksamaan samanlaisia liksoja kuin yksityinen, mutta kun hyvistä tekijöistä on pulaa, palkat nousevat myös julkisella puolella. Se toki kirpaisee veronmaksajaa, mutta niin markkinat toimivat. Kuntapäättäjät ovat menneet peukaloimaan tätä pyhää mekanismia ja ansaitsevat siitä rangaistuksen.Täten ehdotankin, että kaikkien pääkaupunkiseudun kunnissa johtajan tittelillä työskentelevien henkilöiden kuukausipalkasta napsaistaan 2 000 euroa ja siirretään se lastentarhanopettajien palkkoihin. Espoon varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattilan mukaan kunnilla on herrasmiessopimus, että palkoilla ei kilpailla. Se ei ole herrasmiessopimus. Se on sikamiessopimus.