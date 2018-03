Kolumnit

Hyvä harrastus on myös Tanhupallon pelastus

Monen muun suomalaisen tavoin sain viime lauantaihin asti seurata hellyttävän Tanhupallon matkaa MTV3:n Putouksessa. Hän pokkasi ansaitusti voittajan tittelin.Sosiaalitieteilijänä en ole voinut olla huolestumatta Tanhupallon vaihtelevista perhekuvioista. Naapurin Timppa tuntui asuvan vuoroin äidin ja vuoroin kenenkin kanssa. Tanhupallon omat aikuiset vaikuttivat jossain määrin poissaolevilta. Hän oli kuitenkin löytänyt myös turvallisen aikuisen, Roopen.Roopen turvallisuudesta kertonee se, että hänelle uskalsi myös loukkaantua koko viisivuotiaan tunteenpalon käsinkosketeltavalla voimalla. En hevin unohda, miltä omassa sydämessä tuntui, kun tyttäreni vauva-aikana jostain harmistuessaan käänsi suupielet alaspäin. Tiesin silloin, mistä suupielet alaspäin oleva hymiö on saanut alkunsa.Tanhupallon elämässä näytti olevan myös pysyvä, ainakin suhteellisen mielekäs harrastus. Hän tallusti stu­dioon lauantai toisensa jälkeen baletin harjoituspuvussa ja tanssi yhtenä iltana katkelman Joutsenlammesta. Omassa väitöskirjassani tarkastelen kulttuuriharrastusten yhteyksiä terveyteen ja hyvinvointiin. Ilokseni sain juuri lukea hallituksen kärkihankkeesta, jolla yli 17 000 lasta ja nuorta sai kulttuuriharrastuksen osaksi päiväkoti- tai koulupäivää.On Tanhupallon voitossa ripaus amerikkalaista unelmaakin. Tavallinen tyttö voittaa katsojien suosion omana aitona itsenään uskaltaessaan laulaa ja tanssia yleisön edessä. Amerikkalaiseen unelmaan en silti oikein usko. Me saatamme saada hyvin erilaiset lähtökohdat jo syntymässä ja lapsuudenkodissa. Onnekkailla sattumilla ja kovalla työllä on varmasti vaikutusta elämänkulkuun, mutta haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä on myös tuettava. Tasaveroinen mahdollisuus harrastamiseen on yksi keino tähän.