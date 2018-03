Kolumnit

Parasta ennen -päiväykseni meni jo, sanoo aivotutkimus

Mikäli aivotutkimuksia on uskominen ovat minun, 31-vuotiaan miehen, aivojeni parhaat päivät ovat jo todennäköisesti nähdyt.Mutta ei se mitään. Tällä viikolla vietetään kansainvälistä aivoviikkoa. Sen aikana erilaiset aivojen toimintaan ja hyvinvointiin liittyvät järjestöt ja toimijat järjestävät tietoiskuja eri puolilla Suomea.Tänä vuonna aivoviikon teemana on ”vaali aivojasi”. Ideana on lisätä tietoisuutta siitä, kuinka aivojen hyvinvoinnista huolehtimalla voi esimerkiksi vähentää riskiä sairastua moniin neurologisiin sairauksiin.Aivojen suoriutumista kannattaa siis tarkkailla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että siinä missä ihmisvartalon suoriutumista voidaan mitata esimerkiksi kestävyyttä, voiman tuottoa, kimmoisuutta tai venyvyyttä testaavilla kokeilla, niin myös aivojen suoriutumisen voi jakaa osa-alueisiin.Aivojen suoriutuminen, eli tutkijoiden kielellä kognitiiviset kyvyt, jaetaan esimerkiksi kykyyn pitää useita asioita mielessä samaan aikaan, muistiin eli asioiden mieleen painamiseen ja niiden myöhempään muistamiseen sekä havaintokyvyn tehokkaaseen käyttöön.Tiettyjen älyllisten toimintojen, kuten useiden asioiden samanaikainen käsittelemisen tai vaikka puhelinnumeron nopean opettelemisen on havaittu olevan huipussaan noin 18–20-vuotiailla. Toki on ihmisiä, joiden nuppi pelaa vuodesta toiseen samalla tasolla. Siitä huolimatta on hyvä, että moni kirjoittaa ylioppilaaksi tai hakee jatko-opintoihin juuri sen ikäisenä, kun pää toimii todennäköisesti parhaiten.On myös hyvä muistaa, ettei iän myötä huonontunut kognitiivinen prosessointi tietyllä osa-alueella välttämättä näy mitenkään arkielämässä. Aivan yhtä järjetöntä olisi sanoa, että huonontunut tulos cooperin testissä tarkoittaa automaattisesti huonompaa suoriutumista myös elämän muilla osa-alueilla.