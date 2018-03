Kolumnit

Pitää matkustaa todella outoihin paikkoihin, jos ei halua törmätä turistilaumoihin

Muistan ensimmäisen visiittini Roomaan lokakuussa 1988. Näin Colosseumin ja Pietarinkirkon, mutta jonoissa en muista seisseeni. Jopa Pantheon oli lähes autio. Tunnelma tuossa kaikkien jumalien temppelissä olikin niin maaginen, että ihan pakko oli jäädä sitä tunniksi ihmettelemään.Vieraillessani viimeksi Roomassa neljä vuotta sitten tajusin, että Pantheonissa ensivisiitilläni kokemaa tunnetilaa olisi mahdotonta enää saavuttaa, minkään nähtävyyden äärellä. Dan Brown ja kiinalaisen keskiluokan vaurastuminen olivat tehneet tehtävänsä. Jonot ja turistimassat olivat vallanneet ikuisen kaupungin.Vielä 90-luvun lopulla saatoin joulukuisessa Firenzessäkin kävellä suoraan Uffizin galleriaan ja kierrellä sen autioita saleja. Kun Heikki Aittokosken raportti maailmaa koettelevasta turistiräjähdyksestä ilmestyi viime sunnuntaina Helsingin Sanomissa, laittoi tyttäreni samana päivänä viestiä Firenzestä. Hän oli viettänyt 2,5 tuntia Uffizin jonossa. Maaliskuussa. Sateessa.”Onneksi olen nyt nähnyt Uffizin, Louvren, Reina Sofian ja muut... Kohta niihin ei taida enää päästä”, tytär huokasi.Toki aasialaisilla ja amerikkalaisilla on oikeus nähdä Mona Lisansa omin silmin. Mutta heitä on paljon. Ja Louvren käytävät ahtaat.Eikä kyse ole vain nähtävyyksistä. Matkustamme Barcelonaan, Venetsiaan ja Dubrovnikiin aistiaksemme niiden aitoa ja uniikkia ilmapiiriä, mutta paikallisten sijaan saammekin pällistellä vain turisteja.Eivätkä turistit ole järin mielenkiintoisia. Tiedämme sen, koska sellainen katsoo joka reissulla hotellihuoneen peilistä.Mikä neuvoksi? Ehkä on suunnattava vaikeakulkuisiin paikkoihin. Kaupunkeihin, joilla ei ole lentokenttää. Kyliin, joista ei ole kirjoitettu bestsellereitä, eikä niissä ole kuvattu yhtäkään tv-sarjaa.Tai sitten on vain pysyttävä kotona. Sekin on aina vaihtoehto.