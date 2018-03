Kolumnit

Huomaavainen nuhanenä välittää kanssaihmisistään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Flunssakaudella on vaikea välttää tartuntaa. Ruuhkabussissa puristun tahtomattani niiskuttajan kylkeen. Töissä tai koulussa vieruskaveri turistaa läpimärkään nenäliinaan. Kaupan kassa yskäisee käteensä ja ojentaa vaihtorahan.Kaikkihan me tiedämme, että flunssa tarttuu pisaratartuntana. Riittää, että tartun oven ripaan, jota hetki sitten kosketti flunssaan sairastunut kanssakulkija. Sitten kosketan epähuomiossa kasvojani, silmiä, nenää tai suuta, ja virus kirmaa limakalvoilleni kuin elokuvassa Lentsu konsanaan.Flunssaa voi torjua pesemällä käsiä, mutta mitä tehdä, kun herra kadulla niistää nenänsä ilman liinaa? Näen kuinka tuuli hajottaa räkänoron pisaroiksi, jotka pöllyävät kohti ohikulkijoita. Tilanteita on vaikea ennakoida, jos hienotkin rouvat syljeskelevät ysköksiään estoitta.Flunssa on pikku juttu niille, jotka ovat terveitä. Se on pikku juttu myös niille, joiden läheiset ovat terveitä. Joillekin flunssa on kuitenkin elämän ja kuoleman kysymys.Äitini, joka sairastaa parantumatonta syöpää, käy läpi rankkoja hoitoja, jotka alentavat immuniteettia ja heikentävät yleiskuntoa. Äitini tarvitsee apua käytännön asioissa, kuten kaupassa käynnissä. Sairaana hänen luokseen ei kuitenkaan ole asiaa.Tarkemmin ajateltuna ympärilläni on paljon ihmisiä, joiden ei pitäisi saada flunssaa. Toisilla on pieni vauva kotona, toisilla tärkeä työhaastattelu tulossa. Tuskin tiedän kaikkea, mitä läheisteni elämässä tapahtuu – kanssamatkustajista puhumattakaan.Sinulle, joka sairastat flunssaa, minulla olisi kaino pyyntö. Voisitko ystävällisesti yskäistä tai aivastaa hihasi yläosaan. Kun niistät, voisitko ottaa hieman etäisyyttä minuun, tai ainakin varoittaa etukäteen, jotta voin itse siirtyä. Ja jos olet oikein sairas, voisitko jäädä kotiin parantelemaan flunssaasi.Tartunnan välttäminen on välittämistä.