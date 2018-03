Kolumnit

Jos leipäjonot piilotetaan, pitäisikö asunnottomatkin siivota katukuvasta?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki viittaa siihen, että perinteikäs Hurstin valinta on maahansyöksyssä. On uutisoitu, että Helsingin kaupunki haluaa eroon leipäjonoista, joiden ensiaskeleet otettiin liki 30 vuotta sitten.Yhtenä perusteluna mainitaan pohjoinen ilmastonala: ihmiset kärsivät jonoissa.Suunnitelma on hyvä. Jostain saattaa löytyä epäonnistunut hiihtoputkenpätkä, jonka lämmöt on mahdollista ottaa talteen.10 000 ihmistä seisoo leipäjonoissa viikoittain. Keskenään he muodostavat hyvin kirjavan sakin. Yhteistä heille lienee se, ettei mikään nöyryytys voi lisätä heidän häpeäänsä. Tällä kohden he ovat yhä tasakentällisin mukana pelissä. Silti heidän pitäisi omissa jonoissaan ryhtyä kaupungin suunnitelmien mukaan aktiivisesti pelaamaan keskenään teatteria. Jos näytös on onnistunut, heillä olisi mahdollisuus mennä syömään jossakin ylijäämäruoka-annos.Mutta siitä pitäisi toki maksaa nimellinen korvaus.Tämähän joidenkin arvioiden mukaan sopisi meille kaikille, jotka vielä emme ole antaneet periksi taistelussamme yli-ihmisille. Jonain päivänä tajuamme tämän tasapainottaman tilan. Voit olla raaka muita kohtaan, kunhan et seiso leipäjonossa. Sellaista on elämisen sietämätön keveys.Palataan perusasioihin ja katsotaan, miten tämä yhteiskunta toimii. Leipäjonot ilmentävät demokratiavajausta, jota nyt halutaan kätkeä – menestyn vain omista ansioistani.Mihin unohtuvat asunnottomat? Pitäisikö heidätkin poistaa kertaheitolla katukuvasta?Näennäinen, loppujen lopuksi turha paniikki täyttää tilan. Ei hätää! Minulla on kustannustehokas ehdotus Helsingin kuntapäättäjille. Tulkaa joka keskiviikko ja perjantai Hesarille ja käännyttäkää nämä ihmiset yksi kerrallaan tulosuuntaansa. Kohdatkaa heidät!