Putin, ottaisit oppia Aimo Mäkiseltä

Vladimir Putin, en ole Helsingin Jokerien kannattaja, mutta haluan silti tuoda julki kiitollisuuteni. Jokerit pelaa sinun Venäjän kansalta kavereillesi junailemilla rahoilla jääkiekkoliigassa, jonka sinä olet synnyttänyt.Kiitos, että annat minulle mahdollisuuden käydä katsomassa Pavel Datsjukin ja Ilja Kovaltšukin kaltaisia taitureita vain muutaman kilometrin päässä kotoani. Ilman sinua se ei olisi mitenkään mahdollista. Uskomattominta tässä meille helsinkiläisillä tarjoamassasi paketissa on se, että liput ovat usein naurettavan halpoja. Venäjällä niiden hinta on kova, mutta mitäpä siitä.Jokerit tuottaa kaudessa miljoonia euroja tappiota. Se kuitataan niillä kaveriesi rahoilla. Vähintä, mitä Jokerit voisi tehdä kiitokseksi, olisi tarjota sinulle inspiroiva luento seuran historiasta. Kehottaisin sinua tutustumaan erityisesti Jokerien luojan, rakennusmestari Aimo Mäkisen tarinaan. Hän sijoitti seuraan omia rahojaan, sinä sijoitat toisten.Sinun strategiasi perustuu aggressiiviseen ulkopolitiikkaan ja brežneviläiseen sisäpolitiikkaan. Aimo Mäkinenkin harrasti aggressiivisia pelaajakauppoja mutta ymmärsi, että niille ei rakenneta tulevaisuutta. Niinpä hän toi Tampereelta Helsinkiin lasten korttelisarjan, joka tuotti Jari Kurrin, Esa Tikkasen ja kymmeniä muita hienoja pelaajia.Jokerit nousi kukoistukseen, koska Mäkinen oli luonut systeemin, jossa lahjakkuudet pääsivät kehittymään ja toteuttamaan itseään. Sinä olet luonut Venäjälle systeemin, jossa lahjakkuudet istuvat vankilassa, pakenevat ulkomaille tai taistelevat siitä, kuka saa pumpattua eniten rahaa valtion energiayhtiöistä. Niin ei rakenneta tulevaisuutta.Sinä olet 65-vuotias. Kello käy. Aimo Mäkisen muistomerkki on hänen nimeään kantava juniorijäähalli Vuosaaressa. Se täyttyy päivittäin iloisista lapsista. Tälle menolla sinun mausoleumissasi vierailee vain katkeria lapsia.