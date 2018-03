Kolumnit

Stadilainen tavoittelee jäällä lakeuden rauhaa

Kirkas kevätaurinko villiinnyttää meidät stadilaiset, ja jos jäätilanne rannoilla sallii, me kävelemme, juoksemme, kelkkailemme, pulkkailemme ja hiihdämme meren jäille. Joukossa on niin lapsia kuin vapaana kirmaavia koiriakin. Nähtiinpä viikonloppuna Kaivopuiston rannassa vanhan ajan rekiajeluakin. Komea lämminveripolle nosti jalkaa, ja kulkusten kilistessä pääsi kokemaan vanhan ajan vauhdin hurmaa – jäällä vapaana olleen kaupunkilaiskoirankin riehaannuttua hurjaan juoksukisaan.Aurinkoisena kevättalven päivänä Helsingin jäille suunnataan sankoin joukoin. Hullaantuvatko stadilaiset auringosta ja jäällä kohtaamastaan odottamattomasta tilan tunnusta?Niin maalla kuin jäällä vastaan tulee iloisia, kohti katsovia ihmisiä. Pienellä auringon lämmityksellä talvijöröistä suomalaisista saadaan ekstrovertteja.Mutta miksi ihmeessä suunnataan askeleet jäälle, pois kaupungista?Meren jäällä voinee stadilainenkin tavoitella jotain pohjalaisen lakeuden rauhan tenhosta: Nauttia vapaudesta, kun ollaan irti rakennetusta ympäristöstä, tavarasta ja väentungoksesta. Kuulla tuulen suhinan korvissaan ja nähdä horisontin. Ennen kaikkea – ei ahdista! Taas jaksaa tilanpuutteen, ruuhkat, sesongit, kiireet ja muut urbaanin elämän ilmiöt. Kaikkialle levittäytyvä valkoinen avaruus ja puhtaus siivittävät ajatuksetkin lentoon.Jäiden sulamisen jälkeen pääsemme retkille Helsingin saariston monille ulkoilualueille, tekemään löytöretkiä luontoon.Meillä Helsingissä on ainutlaatuinen kaupunkiluonto, josta nauttia vuoden ympäri ja jota voimme ylpeydellä esitellä ulkomaisille vieraille.