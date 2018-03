Kolumnit

Suomalaiset eivät ole sitkeää ja urheaa ainesta, ja sisukin on vain myytti

Meihin suomalaisiin on vuosikymmenten ja -satojen ajan liitetty lukuisa määrä myyttejä, jotka sittemmin on todistettu vääriksi.Suomessa on Venäjän kyljessä vaalittu myyttiä Daavidista, joka joutuu kamppailemaan suuren itäisen naapurin kanssa. Talvisodastakin selvittiin voittajina. Olemme selviytyjäkansaa, jota sisu auttaa jaksamaan vaikeina aikoina.Aikojen alussa kansamme lähti vaeltamaan Volgan mutkasta. Ne, jotka halusivat päästä helpolla, kääntyivät Unkarin suuntaan. Sitkeä ja urhea aines suuntasi tänne kylmään Pohjolaan.Sulkeutuneessa maassa, jossa rajat olivat kiinni, oli helppo varjella myyttejä ja jalostaa niitä omiin kansallisiin tarpeisiin. Globalisaatio on viime vuosikymmeninä rumasti murtanut suomalaisia myyttejä. Kun rajat ovat auki, meidän pitää kuunnella muitakin. Olemme joutuneet kuuntelemaan, mitä muut meistä ajattelevat. He näkevät meidät eri tavoin. Olemme huomanneet, että muillakin kansoilla on vastaavia myyttejä. Myös historiantutkimuksen kehittyminen on romuttanut myyttejä.Huomaamme, että emme olekaan niin erityinen selviytyjäkansa. 1800-luvun nälkävuosina kuoli lähes joka kymmenes suomalainen. Jatkosotakin päättyi tappioon ja suomalaiset syyllistyivät hirvittäviin sotarikoksiin. Emmekä me Volgan mutkasta tulleet, vaan sieltä täältä. Tasa-arvokaan ei ole suomalainen keksintö. Mäkihypyssä ja juoksussa ei enää menestytä.Vastareaktiona myyttien murtumiselle on ollut nationalismi. Se on nostanut päätään samoihin aikoihin, kun globalisaatio ja tutkimukset ovat osoittaneet myyttimme vääriksi. Nationalistit varjelevat myyttien rippeitä ja uskottelevat, että suomalaiset olisivat edelleen ylivertainen kansa.On vaikea niellä se tosiasia, ettei suomalaista sisua oikeasti ole olemassa. On vain sisua.