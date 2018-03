Kolumnit

Merissä lilluva muovi on esimerkki modernista ongelmasta

Valtamerien kelluvat muovimantereet tappavat mereneläviä, ja pienemmäksi pilkkoutuva ryönä uhkaa ennen pitkää nousta ruokaketjua pitkin myös omaan tonnikalapitsaan.Viime viikkoina on jälleen keskusteltu muovijätteestä ja sen synnyttämistä uhkakuvista. Jotakin ongelman laajuudesta kertoo, että maailman muovipyörteiden yhteispinta-ala on jo monin verroin Suomea suurempi, ja muovia on alkanut löytyä myös Jäämereltä. Viimeisimmän tutkimustiedon mukaan Kalifornian ja Havaijin välillä sijaitseva jätepyörre on selvästi luultua suurempi.Tutkijat ovat arvioineet, että valtaosa muovijätteestä päätyy meriin suurten jokien kautta. Ne ovat Jangtse, Indus, Keltainenjoki, Haijoki, Niili, Ganges, Helmijoki, Amur, Niger ja Mekong.Ensimmäisenä mieleen tulee heristää sormea kohti Kiinaa ja Intiaa: lopettakaa. Tuntuu, että taas maailmaa pilataan jossakin kaukana meiltä, eikä suomalainen voisi avittaa ryhtiliikettä, vaikka haluaisi.Se ei täysin pidä paikkaansa. Yksittäisen ihmisen päätös luopua muovipulloista ei muuta mitään, mutta ruohonjuuritasolta kumpuava isompi asennemuutos heijastelee ennen pitkään myös pöytiin, joissa tehokkaita päätöksiä kyetään tekemään.EU:kin on ryhdistäytynyt ja luonut strategian muovin tuotannolle, käytölle ja kierrätykselle. Toimia pitäisi suunnata myös kaukomaihin: vienninedistämismatkoille voisi säännönmukaisesti ottaa mukaan ympäristön puhdistamiseen ja muovia korvaaviin pakkausmateriaaleihin erikoistuneita yrityksiä sekä muutenkin tarjota aktiivisesti länsimaista osaamista sinne, mihin se kelpuutetaan.Meriin päätyvä muovi on tietenkin vain yksi maailman monista ongelmista. Se on kuitenkin hyvä esimerkki modernista ongelmasta: se on globaali eikä se suoraan ole kenenkään vastuulla. Siksi siitä kannattaa puhua.