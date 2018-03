Kolumnit

Suomi-kiekko on samaan aikaan sekä alhossa että huipulla

Jääkiekkoa seuraavalle penkkiurheilijalle kuluva lätkäkausi on ollut suomalaisittain monella tapaa poikkeuksellinen. Nyt nimittäin vaikuttaa siltä, että suomi-kiekko on samanaikaisesti sekä alhossa että huipulla.Kansainvälisissä arvokisoissa Suomen menestys on ollut viime aikoina tilastojen valossa vaatimatonta, varsinkin jos menestystä vertaa 90-luvun lopun ja 2000-luvun ensimmäisen kymmenyksen mitalisateeseen.Yle uutisoi pari vuotta sitten Suomen olevan vuosina 1993–2016 voitetuissa arvokisamitaleissa maailman menestynein maa, jos menestys suhteutetaan rekisteröityjen pelaajien määrään. Myös absoluuttisessa mitalimäärässä Leijonien edellä on ainoastaan kaksi suurinta, eli Venäjä ja Kanada. Moni lätkäelitisti toki huomauttaa, etteivät jääkiekon MM-kilpailut nauti lajin sisällä kovinkaan kummoista arvostusta, koska moni huippupelaaja viilettää vielä kisojen aikaan ammattilaisjäillä pohjoisamerikkalaisessa NHL-sarjassa.Suomi on kuitenkin perinteisesti myös niin sanotun modernin jääkiekon aikakauden menestyneimpiä maita niissä olympia- ja World Cup -turnauksissa, joissa joukkueet ovat olleet mukana parhailla kokoonpanoillaan.Menestysputkeen näyttää tulleen ainakin hetkellinen katkos. Kolmesta viime arvoturnauksesta (2016 World Cup, 2017 MM-kisat, 2018 olympialaiset) Leijonilla on ollut kotiin tuomisinaan ainoastaan kokemusta.Jos taas suomi-kiekon menestyksen mittariksi otetaan suomalaisten tehot NHL-sarjassa, ei kuluva vuosi ole ollut pelkästään hyvä vaan kaikkien aikojen paras. Esimerkiksi tehdyissä maaleissa rikkoutui viime viikolla yhden kauden maaliennätys, kun suomalaiset pelaajat leipoivat yhteensä 325 maalia.Toisaalta on siis perusteltua sanoa, että suomalaisella jääkiekolla menee paremmin kuin koskaan.