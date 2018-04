Kolumnit

Peliautomaatteja on niin paljon, että niiden vältteleminen on lähes mahdotonta

Perhe on maksamassa kaupan kassalla ostoksiaan. Kassan läheltä kuuluvat pelaamisen äänet ja kirkkaat valot liikkuvat ruudulla. Tämä herättää perheen nuorimman huomion. "Isi, mikä se on?"Rahapeliautomaatit ovat osa suomalaista yhteiskuntaa. Niitä löytyy kaupoista, huoltoasemilta ja kioskeilta. Niitä voi pelata baareissa ja yökerhoissa muutaman juoman jälkeen. Lapset ja nuoret altistuvat peliautomaateille viimeistään silloin, kun käyvät ensimmäisen kerran kaupassa.Suomalaiset ovat tähän tottuneet, mutta kansainvälisesti tarkasteltuna tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Osaatteko nimetä yhtään toista valtiota, jossa ruokakaupoissa on kassojen vieressä peliautomaatteja? Rahapeliautomaattien kattavan sijoittelun seurauksena niiden välttäminen esimerkiksi rahapeliongelmasta toipuville on lähes mahdotonta.Uusimman Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kyselyn mukaan Suomessa noin 124 000 henkilöllä on rahapeliongelma. Yksi rahapeliongelmien suuren esiintyvyyden ryhmistä oli muualla kuin kasinolla rahapeliautomaatteja pelaavat. THL on myös todennut raportissaan, että tilannetekijät kuten pelien saatavuus vaikuttavat rahapeliongelmien syntyyn.Veikkauksen monopolin peruste on se, että rahapelaamisen haittoja voidaan ehkäistä tehokkaammin. Veikkauksen varoilla rahoitetaan palveluja, joiden avulla rahapeliongelmista kärsivät voivat saada apua. Osa ongelmista olisi kuitenkin ennalta ehkäistävissä, ja se tulisi Veikkaukselle sekä koko yhteiskunnalle paljon halvemmaksi kuin ongelmien hoitaminen jälkikäteen.Vaikka rahapeliautomaattien sijoittelu koskettaa koko yhteiskuntaa, siitä on keskusteltu vain vähän. Olisiko siis aika puhua siitä, onko rahapeliautomaattien nykyinen sijoittelu tarkoituksenmukaista?