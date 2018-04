Kolumnit

Autoihmisen vietti on vahva, mutta hänet voi ehkä pelastaa

Keskuudessamme elää unohdettu ihmisryhmä, jonka terveyden yhteiskuntamme rakenteet romuttavat. Heille ei ole tarjolla hoitolaitoksia, terapiaa, eikä muutakaan sosiaalista tukea.Heidän käytöstään yritetään toki muuttaa verotuksella, mutta se ei tehoa. Vietti on niin vahva, että sitä vastaan on vaikea taistella. Puhuisin automiehistä, mutta koska sana on seksistinen, käytän termiä autoihminen.He ovat ihmisiä, jotka suostuvat liikkumaan vain autolla, ja heitä on järkyttävän paljon. Ystäväni on tällainen. Hän pitää usein luentoja autoilun helppoudesta, mukavuudesta ja nopeudesta. Kaikki muut liikkumismuodot ovat hänen mukaansa epämukavia ja hitaita. Pahinta on se, että hän on täysin oikeassa. Jos järkevästi ajattelee, millään muulla kuin autolla liikkuminen Helsingin ydinkeskustan ulkopuolisessa Suomessa on sulaa hulluutta.Toki autoihmisenkin toiminta on joskus koomista. Ystäväni esimerkiksi vihaa työmatkapyöräilyä, mutta autoilee maastopyöräilemään. Juuri tämä järjettömyys pelastaa hänet. Hänellä on niin vahva liikuntavietti, että autoilu ei täysin tuhoa hänen terveyttään toisin kuin kymmenien tuhansien muiden tolkun ihmisten.Järkevä autoihminen istuu 25 tuntia vuorokaudessa ja altistuu näin kaikille mahdollisille elintasosairauksille. Koska hän ei kuluta omaansa ja muiden aikaa bussipysäkille kävelyyn ja siellä odotteluun, hän kuolee vuosia muita aiemmin.Olen hellinyt naiivia ajatusta, että älyliikenne edistäisi autoihmisen terveyttä edes hitusen. Liikennetutkimuksen professori Moshe Givoni kuitenkin sammuttaa toivoni. Hänen mukaansa älyauto saattaa vain lisätä yksityisautoilua, koska autoilusta tulee entistäkin mukavampaa (HS 3.4). Kun kiesiä ei tarvitse ajaa, matkalla voi katsella leffoja. En keksi autoihmisen pelastamiseksi enää muita keinoja kuin sen, että robottiautot suunnitellaan niin, ettei kyydissä voi istua.