Kolumnit

Olen urautunut kotikulmilleni, sillä Sörkässä on kaikki, mitä ihminen tarvitsee

Olen asunut Sörnäisissä, Harjutorilla, kolme vuosikymmentä. Lienenkö urautunut kotikulmiini, kun usein käyn samoissa paikoissa? Jo pitkän aikaa sitten ystäväni sanoi, että siellä Sörnäisissä ja Kalliossa on kaikki ihmiselle tarpeellinen.Harjutorilla ei ole enää Pekoni Oy:tä, ei Antikvaaria eikä Kannon Romua. Pekonin ovat tainneet korvata thaihierontapaikat, niitä on nyt kolme.Suosikkibaarini on ehdottomasti Kolme Kaisaa Kurvissa Hesarilla. Toisesta kerroksesta on mukava katsella Helsinginkadun ja Hämeentien risteyksen elämää ja lukea iltapäivälehdet.Helsinginkadun gaybaari Fairy Tale oli joskus afrikkalaisravintola Café au lait. Ehkä silloin etnopaikat eivät vielä olleet niin suosittuja kuin nyt, sillä Kalliossa on tänään georgialainen, thai, italialainen ja vaikka mitä. Fairy Talen tarina on erikoinen: Sen omisti 16 vuotta bangladeshilainen heteromies, ja nyt sen omistavat kiinalaiset heteroserkukset. Tuo ei ole paljon tahtia haitannut, palvelu toimii ja asiakaskunta on lähikulmilta.Harjutori 6:n antikvaaria ei ole ollut pitkään aikaan, mutta naapurissa auttaa nyt Punainen Planeetta. Harjutoria vastapäätä Irja on paikallisten oma kukkakauppa. Harjutorille on tullut myös pieni espanjalaiskahvila, joka näyttää olevan aina täynnä. Iltapäivällä kun päiväkoti Franzenia sulkee, kahvilan edessä on monta lastenvaunua ja äitien keskustelupiirejä. Tuo Franzenia on entinen Yhteiskunnallinen Korkeakoulu, josta tuli sitten Tampereen yliopisto, opinahjoni.Parasta Sörkässä on atmosfääri, ilmapiiri. Kaikki käy. Kun kotitalossa nykyään asukkaat vaihtuvat enemmän kuin ennen, tarvitaan ei-omistajille pientä opastusta. Pyykkitupa ja jäteastiat ovat joskus ongelma.