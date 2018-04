Kolumnit

Uskonnoton kalenteri vaikuttaa yhä kaukaiselta ajatukselta

Toissa viikonloppuna pääsimme viettämään pidennettyä viikonloppua pääsiäisloman merkeissä ja lataamaan akkuja loppukevääksi. Minkä takia tässä nyt sitten lomailtiin?Pääsiäisenä pyhäpäiviä ovat pitkäperjantai ja ensimmäisen sekä toinen pääsiäispäivä. Pitkäperjantai on Jumalan ainoan pojan kuoleman muistopäivä. Pääsiäispäivänä taas juhlitaan hänen ylösnousemustaan. Bileet jatkuvat vielä toisena pääsiäispäivänä.Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluu Suomessa noin 71 prosenttia suomalaisista. Suurimman osan kuuluessa kirkkoon ovat kristilliset tavat juurtuneet syvälle yhteiskuntaamme. Niistä yksi mielenkiintoisimmista on kristillisten pyhäpäivien rooli.Kristillisten pyhien määrä on suhteellisen suuri. Vuoden alussa loppiainen päättää joulunvieton. Äsken vietimme pääsiäistä. Helatorstaina, 40 päivää pääsiäisen jälkeen, Jumalan poika astui taivaaseen. Helluntaita eli kirkon syntymäpäivää juhlitaan 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Kristinuskon myötä keskikesän juhlasta muodostui Johannes Kastajan juhla. Marraskuussa pyhäinpäivänä muistellaan aiempia sukupolvia. Joulupäivänä juhlitaan Jumalan pojan syntymää ja tapaninpäivänä muistetaan marttyyreita.Mitä juhlittavaa ateisteille jää? Vuodenvaihteen vuoksi vuoden ensimmäinen päivä on pyhä. Seuraavaa pyhää ateisti joutuu odottamaan toukokuun alkuun, kunnes vietetään vappua. Ateistin kalenterivuoden viimeinen pyhä on itsenäisyyspäivä.Kristittyjen suhteellinen määrä väestöstämme on ollut viime vuosisadalta lähtien laskeva. Kirkon jäsenmäärä jatkanee laskuaan, koska nykypäivän teknologisessa ja tieteellisesti kehittyneessä maailmassa yhä useampi ei enää usko kristinuskon myyttiin. Millä aikataululla siirrymme uskonnottomaan kalenteriin? Tällä hetkellä se vaikuttaa kaukaiselta ajatukselta.