Kolumnit

Nuoruuteni villitykset ovat jo museokamaa

Helsingin museot tarjoavat kevään aikana todellisia herkkupaloja meille keski-iän molemmin puolin oleville. Kaupunginmuseossa ja taidemuseo HAMissa pääsee sukeltamaan nuoruuden maisemiin klubikulttuurin ja graffitien kautta.Helsingin kaupunginmuseo on uudistumisensa jälkeen onnistunut nuorentamaan imagoaan reippaasti ja näyttelyissä näkee entistä enemmän nuoria aikuisia. Se on määrätietoisen näyttelystrategian tulos. Raflaavat aiheet, kuten seksi, parisuhde ja musiikki vetävät uudenlaista yleisöä. Uudessa näyttelyssä esitellään Helsingin klubikulttuurin historiaa. Se on eräänlainen jatkumo loistavalle Musiikkia!-näyttelylle, jossa museo esitteli Helsingin musiikkihistoriaa.Helsinki Clubbing -näyttely kertoo, mitä klubikulttuurissa on tapahtunut 30 viime vuoden aikana. Uudet DJ:t saivat ihmiset villeiksi, tekno tuli yökerhoihin ja laitakaupungilla järjestettiin laittomia raveja. Näyttelyssä moni voi kokea nostalgisia fiiliksiä, kun lehtileikkeet, valokuvat ja videot esittelevät Lepakon, Berlinin ja Kaivohuoneen legendaariset klubit. Näyttelyn kannalta on tärkeää, että sen suunnittelusta ovat vastanneet ihmiset, joilla on henkilökohtaista kokemusta klubikulttuurista. Näyttelyn puuhamiehinä ovat toimineet DJ Orkidea ja Misc Management.Tennispalatsin taidemuseo HAMin suurnäyttelyssä puolestaan esitellään graffitin historiaa. Sekin alkaa olla jo melko pitkä, ensimmäiset modernit graffitit tehtiin New Yorkissa 1960-1970-lukujen taitteessa. Pohdin museon tutkijan kanssa, onko graffiti vain hetken ilmiö, jonka aika on pian ohi. Totesimme, että graffititaidetta on tehty jo 50 vuotta ja se on pitkä aika jopa taidehistorian perspektiivissä. Eivät impressionismin ja dadaismin kultakaudet sen pidempiä olleet.Näitä näyttelyitä katsoessa huomaa huolestuttavasti itsekin vanhentuneensa. Omat nuoruuden jutut ovat jo museokamaa.