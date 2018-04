Kolumnit

Suomi 100 -tutkimusmatkan voi aloittaa katsomalla peiliin

Tunnustan. En tiedä, millä puolella omat isoisovanhempani taistelivat, jos taistelivat lainkaan, kun Suomessa käytiin sata vuotta sitten sisällissota. Jotain heidän asemastaan voi päätellä ja järkeillä siitä, ettei suvussani ollut korkeasti koulutettuja ihmisiä tai erityisen paljon varoja ja omaisuutta. Toisaalta, järki ja päättely ovat niinä vuosina joutuneet väistymään hulluuden, valheiden ja sattuman tieltä.Suomi sata -teemavuosi on tuonut hienolla tavalla lähihistoriamme takaisin nykypäivään. Se tarjoaa myös tilaisuuden oppia historiamme kipupisteistä. Hyvä esimerkki on eräs tapaamani 90-vuotias suomalainen. Sodan kerran kokenut ei halunnut eikä pystynyt mennä katsomaan uutta Tuntematon sotilas -elokuvaa. Ei tietenkään. Sota ja teurastus eivät ole totta vain ”jossain Syyriassa”. Ne ovat totta kymmenille tuhansille suomalaisille. Enkä edes laske mukaan sodan keskeltä pelastuneita, turvapaikkaprosessin kautta suomalaistuneita ihmisiä.Jos sotakuvaelmat, kuten Tuntematon sotilas, olisivat realistisia, täytyisi yleisölle myydä popcornin ja kokiksen sijaan oksennuspusseja ja rauhoittavia. Sodan ja tappamisen etäännyttäminen on valtava etuoikeus. Se, että haluamme maksaa niiden tuomisesta lähemmäksi, on vielä suurempi etuoikeus. Eikä Linnan Tuntematon edes ole tarpeettoman ihannoiva kuvaus sodasta.Historia on keino tutustua itseemme. Vaiettu trauma on kuin isovanhemman päihderiippuvuus. Se voi tutkitusti siirtyä seuraaviin sukupolviin kasvatuksen, ympäristön ja geenien kautta. Moni tätä kolumnia lukevista kantaa viimeisten sadan vuoden kauheuksia kirjaimellisesti verenperinnössään.Suomalaisen ei tarvitse katsoa kuin väkivaltatilastoja, tai peiliin, nähdäkseen historian vaikutuksia käytännössä.