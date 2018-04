Kolumnit

Espanjassa oivalsin, että Järvenpää on paratiisini

Huomasin aika myöhään suuren rakkauteni kotikaupunkiini: olin Madridissa työharjoittelussa 2013 ja kerroin puolalaiselle kämppikselleni aina sitä sun tätä Suomesta ja eritoten Järvenpäästä. Meitä oli muitakin suomalaisia harjoittelussa ja lopulta yhteinen vitsi oli, että Järvenpää on Suomen paras paikka! Minulle se ei ollut vitsi.Kaunis järvimaisema, nauru- ja sarvikalliot, kaikki mahdolliset palvelut, hyvät kulkuyhteydet, Ainolat ja muut museot, kulttuurihistoria, mahtavat metsät ja mustikat, Vanhiksen juhannukset ja avannot, elämäni ihmiset eri elämänvaiheissa, ihania uusia juttuja kuten Vellikello-kahvila, joka on rakennettu vanhaan viljamakasiiniin.Onko ihanampaa tapaa viettää kesäinen iltapäivä kuin pyöräilemällä Tuusulanjärven ympäri? Nauttia talviauringosta kävelemällä jäätä pitkin kahville? Kerätä kantarelleja ja ihastella kaiken maailman sieniä Terholan syksyisissä metsissä? Ihailla laiturilta keväistä auringonlaskua ja aistia sen myöhenevän päivä päivältä?Järvenpäähän rakennettiin jopa ensimmäinen 18-kerroksinen tornitalo viime vuoden puolella. Vanhan myllyn paikalle rakennettiin upea myllyä muistuttava kerrostalo. Vähitellen tästä pikku kulttuurikaupungista onkin tulossa oikea maailman metropoli! Olimmehan me jopa Mondon Places to visit -listalla viime vuonna. Kansainvälistäkin täällä on: nepalilaista, kiinalaista ja vegaanikebabbia saatavilla melkein kellon ympäri! Kun kolumbialainen mieheni muutti tänne, niin ei aikaakaan, kun olimme jo tutustuneet kouralliseen kolumbialaisia kotiseudullamme.Lopulta puolalainen kaverini pääsi käymään Suomessa. Kun olimme ajelemassa kohti Järvenpäätä, hän sanoi: ”En voi uskoa, että Järvenpää on oikeasti olemassa!”Mutta totta se on, tulkaa katsomaan. Järvenpää, paratiisi.