Kolumnit

Seniorimpi somekansa säästyy noloilta tallenteilta

Vaikka somen seniorimpi kansa onkin nimi- ja kissatestejä tehdessään ehkä luovuttanut omia ja muiden tietoja Cambridge Analyticalle, yhdestä asiasta he voivat olla tyytyväisiä: heidän nuoruudessaan ei ollut älypuhelimia, ei youtubeja, ei digi-mitään.Kovin kiitollisia siskoni ja serkkujemme kanssa olemme siitä. 70-luvun teknologian ansiosta tämän isolla esiintymisvietillä ja nololla huumorilla varustetun serkkuparven hengentuotoksista pääsi nauttimaan vain lähisuku, eikä tallenteita ole, yhtä äänikasettia lukuun ottamatta, säilynyt.Yhtä helpottavaa oli aikanaan tajuta, että vaikka Tampereen yliopisto on arkistoinut verkkoon pro gradu -tutkielmat, vuonna -90 valmistuneista löytyy vain otsikko. Minä ja tiedemaailma kiitämme.Keski-ikäisten ei siis tarvitse olla huolissaan verkkoon vuotavasta digitaalisesta varhaishistoriastaan, koska sellaista ei juuri ole.Vai onko? Helsingin Sanomat lanseerasi jokunen aika sitten mainion Aikakone-palvelunsa, jossa voi selailla paperilehtiä vuosilta 1889–1997. Eikä uutisia tarvitse etsiä vain päivämäärän mukaan, sinne voi syöttää myös hakusanan. Ja mitä sieltä paljastuukaan.Mikä on tuo pienehkö sahalaitos ”omalla palstalla, hyvän uittoväylän varrella”, jota Tampereella asunut isovaarini kaupitteli vuonna 1925? Vuotta myöhemmin sekä isoisäni että isoäitini nimitettiin paikallisen kansallisen edistysseuran johtokuntaan – sielläkö nuoripari tutustui? (Vuonna 1929 vietettiin jo kihlajaisia, siitäkin löytyy uutinen.) Saikohan tätini kaupaksi kasvattamansa pennun, josta ilmoitti lokakuussa -58? Ja äitini oli näemmä lupaava telinevoimistelija jo 14-vuotiaana.Itse kun en ole urheillut, tanssinut enkä soittanut, oma digitaalinen varhaishistoriani pysyy yhä salassa. Paitsi jos jälkipolvi joskus keksii muuttaa digimuotoon sen erään äänikasetin. Siinäpä kauhuskenaario.