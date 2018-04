Kolumnit

Sosiaaliset taitoni ovat perua lapsuudesta, sillä enää niitä ei tarvita missään

Mieleeni iski ajatus siitä, että onkohan digitalisaatio tuhoamassa minun ja monen muun sosiaalisia taitoja. Harvoja ovat ne tilanteet, joissa enää joutuu asioimaan ihan oikean ihmisen kanssa.Lataan bussikortin juna-aseman latauspisteellä, ennen tein sen R-kioskilla. Junamatkalla uppoan usein selailemaan puhelinta, vaikka kaveri höpöttää siinä vieressä kuulumisiaan. Menee aika moni asia taas ohi, kun selailen puhelimella jonkun puolitutun mystorya. Siinä se on, liimautuneena käteeni suurimman osan päivästä. Eikä mikään ihme, sehän pitää sisällään lähes koko elämäni.Kaupassa valitsen usein K-Citymarketin. En siksi, että se olisi jotenkin S-marketia parempi, vaan siksi, että siellä on ne ihanat itsepalvelukassat. Lääkäriajankin saa kätevästi varattua netistä, ei enää piinallisia soittoja, puhumattakaan täpötäysistä odotusauloista.En enää yhtään ihmettele Tinderin suosiota. Missäs muuallakaan sitä enää kenellekään uudelle juttelisi. Ehkä baarissa parin rohkaisevan jälkeen, mutta tuskin silloinkaan. Eikä välttämättä tarvita enää juttelua laisinkaan. Kaiken tarvittavan tiedon saa haettua Facebookista, Linkedinistä, Instagramista ja tyypin Tinder-profiilista. Koko työ-, koulutus- ja parisuhdehistoria on luettavissa kätevästi netistä.Kesätöitä hakiessa trendi näkyi myös selvästi. Videohaastatteluja toisen perään.Teen opiskelujen ohella työtä, jonka voin hoitaa etänä. Kommunikointi esimiehen tai kollegojen kanssa sujuu sähköpostilla, enkä ole edes suurinta osaa työkavereistani koskaan nähnyt.On minulla vielä joitain sosiaalisia taitoja, ne lapsuudessa opitut. Ei ollut vielä puhelinta tai tablettia, jota näpertää kaiket illat, vaan joutui oikeasti juoksemaan naapurin ovikelloa soittamaan ja hakemaan Liisaa ulos leikkimään.En sitten tiedä, miten käy seuraavien sukupolvien.