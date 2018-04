Kolumnit

Varhaiset kukkijat eivät pelkää oikukasta kevätsäätä

Ensimmäinen krookus nousee mullasta, vaikka teiden varsilla on roskaisia lumilänttejä.Varhaiset kukkijat eivät välitä väistyvän talven merkeistä. Pieni viima ei haittaa. He pakkaavat takkinsa ja huivinsa kellariin ja altistuvat oikulliselle säälle.Ensikukkijoita tapaa puistoissa sellaisina päivinä, kun aurinko hieman lämmittää.Toiset, minunkaltaiseni, käärivät huivin tiiviisti kaulan ympärille. He alkavat luottaa kesään vasta kun heinäkuun helle varmistaa, että tuulenvire puhaltelee leppoisasti eikä saa ihoa kananlihalle.Kaltaisenikin unelmoivat kiireettömistä iltapäivistä, kahvikupista mökin verannalla. Mansikoista, verkkaisesta lämmöstä, varpaista rantavedessä. He ovat vain hitaampia luottamaan lämpöön kuin nuo varhaiset kukkijat, kylmyyttä pelkäämättömät kevätihmiset, jotka uskaltavat tarttua perusteellisesti ja jo varhain Pohjolan suveen.Kun elokuun lempeät illat pimenevät, syysihmiseksi kutsuttu havahtuu. Kesä, ei kai se vielä mennyt.Ehkä aurinkoisia ja lämpimiä päiviä vielä riittää kuin korvaukseksi juhannuksen rakeista ja rännästä. Vielä on aikaa nauttia.Eikä syysihminen olisi nimensä veroinen, jollei hän nauttisi sadonkorjuusta ja punaisiksi värjäytyvistä puiden lehdistä.Kunhan hän sitä ennen muistaa häikäistyä kevään valosta, odottaa hiirenkorvien heleää vihreyttä ja taitella villahuivin kaapin perälle.