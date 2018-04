Kolumnit

Toivoa on, sinä vapaasti putoamaan päästetty

Anteeksi, jos loukkaan. Haluan kuitenkin kirjoittaa tämän ennen kuin kuolet. Ehkä toivon, että suuttuisit tästä niin, että kääntäisit kelkkasi. Tai, että Suomi sisuuntuisi ja lopettaisi sinun ja kaltaistesi heitteillejätön.Olet monipuolisesti lahjakas ja älykäs, mutta terveytesi alkoi teini-iän jälkeen horjua tavalla, jota yhteiskunta ei ymmärrä. Jos jalkasi olisi murtunut, se olisi kipsattu, tai jos sydämesi olisi pettänyt, huippukirurgit olisivat asentaneet tilalle uuden. Mutta koska ongelmasi liittyivät mielenterveyteen, nostimme kätemme pystyyn.Jos olisit saanut parikymppisenä tarpeeksi tukea, viettäisit todennäköisesti onnellista elämää. Olit lupaava urheilija, mutta kukaan ei soitellut perääsi, kun lopetit. Olit myös hyvä koulussa, mutta sait keskeyttää opintosi ja syrjäytyä kenenkään puuttumatta.Koska sairauttasi ei hoidettu, aloit hoitaa sitä itse alkoholilla. Toki sait diagnoosin, jotta sinulle voitiin myöntää työkyvyttömyyseläke eli lupa ryypätä itsensä hengiltä.Tietenkin auttaminen maksaa. Mutta niin maksaa eläkekin. Puhumattakaan siitä, kuinka paljon maksaa kyvykkään ihmisen työpanoksen ja tuloverojen menettäminen. Jos sinä ja tuhannet muut olisitte eläkkeen sijaan saaneet kuuntelijan, rohkaisijan ja persiillepotkijan, kymmenet tuhannet voisivat paremmin.Sinä haluaisit auttaa muita, mutta se ei onnistu ennen kuin joku on auttanut sinua. Apua on toki tarjolla, mutta sitä hakeakseen pitäisi olla voimia ja uskoa. Niitä harvalla masentuneella on.Vieläkään ei ole liian myöhäistä. Sinä voit yhä lopettaa juomisen ja nöyrtyä vielä kerran hakemaan apua. Ja systeemi voi oppia sinusta, ettei tämä toistuisi.Toivoa on. Sitä on siitäkin huolimatta, että eilisen Hesarin mukaan kuntouttavan psykoterapian rahoituksesta uhkaa kadota yli puolet, kun vastuu siirtyy Kelalta maakunnille.