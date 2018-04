Kolumnit

Sometodellisuus vastaa vain harvoin oikeaa todellisuutta

Kotikulmani on idyllisen seesteinen kaupunginosa Länsi-Espoossa. Tai niin ainakin voisi luulla. Pinnan alla nimittäin kuohuu. Täällä tapahtuu murtoja ja ilkivaltaa. Kulkuneuvoilla hurjastellaan ja mummoille haistatellaan. Koiranomistajat eivät korjaa jätöksiä.Tämän kaiken tiedän, koska seuraan kaupunginosamme asukasryhmää Facebookissa. Ryhmän jäsenet kirjoittelevat havainnoistaan ja käyvät kiihkeitä keskusteluja maailmanmenosta. Uskaltaako enää poistua kotoaan kello kuuden jälkeen illalla? Mitä jos astuu pimeässä koirankakkaan?Joskus minut valtaa tunne, etten halua tietää tästä kaikesta.Heräsin vainoharhaisuuteeni eräänä aamuna, kun olin koiran kanssa lenkillä. Pysähdyttiin hetkeksi, ja huomasin koiran siinä nuuhkiessa, että verho liikkui lähellä sijaitsevan rivitalon ikkunassa. Ensimmäinen ajatukseni oli, että nyt joku otti minusta kuvan. Joudun nettiin, koiraani ihmisten kotirapuille pissattavana henkilönä. Mieleeni ei juolahtanut, että miksi? Enhän ollut tehnyt mitään väärin.Silloin tajusin, mikä mielessäni kummittelee. Somekupla. Somekupla on ilmiö, joka syntyy, kun tietyntyyppinen tieto tiivistyy yhteen paikkaan sosiaalisessa mediassa. Somekupla voi saada ihmiset uskomaan, että kuplassa esitetty todellisuus vastaa todellisuutta. Mutta se onkin somellisuutta, ja edustaa vain pientä osaa todellisuudesta.Asukasfoorumissa kupla ei synny tahallisesti. Ihmiset liikkuvat ulkona, kokevat ja näkevät kaikenlaista, josta he sitten haluavat jostain syystä kertoa. Usein ikävistä asioista, koska eihän kukaan jaksa lukea siitä miten naapuri taas teki niin ihanan lenkin metsässä, tai siitä, miten kilttejä ja ystävällisiä kaikki ovat. Täällä on pääasiallisesti asiat aika hyvin, ja sen takia uskallamme puhua myös nurjapuolista.Kauklahti on paikka, jossa haluan asua ja jossa tunnen itseni turvalliseksi.