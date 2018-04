Kolumnit

Liikkuminen on pääkaupunkiseudulla mukavaa, mutta enemmänkin on lupa vaatia

Pääkaupunkiseudulla on nykyään mukava liikkua: autolla, pyörällä, junalla, metrolla ja muilla julkisilla ja paikoin jopa kävellen.Ei se vaikeaa ollut ennenkään, mutta esimerkiksi kaupunkipyöräasemaverkoston laajeneminen ja lisääntynyt kilpailu yhteiskäyttöautomarkkinoilla ovat esimerkkejä kehityksestä, jotka luovat kaupunkilaiselle uusia varteenotettavia tapoja kulkea. Samalla miljardi-investoinnit kehärataan ja länsimetroon muovaavat liikkumisesta kokonaisuutta, joiden myötä seudusta tulee yhä uskottavampi – jos ei nyt metropoli – niin ainakin metropolimainen. Keskuskatuakin pääsee kävelemään.Itselläni kadunvarsilta löytyvät yhteiskäyttöautot ja kaupunkipyörät ovat vakiintuneet osaksi liikkumista, jotka täydentävät julkisen liikenteen katveita.Myönteinen kehitys hyödyttää tietenkin lähinnä meitä, jotka asumme, työskentelemme ja liikumme kantakaupungissa tai radanvarsilla. Muut alueet ovat jääneet paitsioon: espoolaiset ja vantaalaiset ovat aivan aiheesta valitelleet, että rataprojektit ovat syöneet tutut ja toimivat bussilinjastot.Samalla pääkaupunkiseudun kunnat koostuvat edelleen pienemmistä asuinalueista ja lähiöistä, joissa julkinen liikenne voisi toimia paremminkin. Monen ratkaisu onkin yhä oma auto.Tyypillisesti yksityisautoilun vastustajat suhtautuvat henkilökohtaisiin nelipyöräisiin nihkeästi joko periaatteesta tai käytännön syistä.Hyvä käytännön syy on esimerkiksi Helsingin oma ennuste, jonka mukaan kaupunkiin muuttaa vuosisadan puoliväliin mennessä 250 000 ihmistä. Heistä iso osa saapuu autoilevista maakunnista ja asettuu jonnekin muualle kuin kantakaupunkiin.Keskustojen kehysalueitten liikkumiseen pitääkin politiikassa ja kaupunkisuunnittelussa kiinnittää entistä enemmän huomiota.Meillä on lupa vaatia enemmän ja parempia liikenneyhteyksiä ja -välineitä kaikille.