Kolumnit

Olen parikymppisenä oppinut, miltä tuntuu auttaa ja tulla autetuksi

Minä haluaisin olla jokaisen lihapiirakkalapsen kotiruoka. Asunnottoman peltikatto. Turvallinen käsi Alzheimeria sairastavan arjessa, kriisialueilla taistelevan turva. Ikilumi jääkarhun pedissä, Veera-delfiinin pysyvä koti. Kolikko köyhän pussissa, kaltoin kohdellun koiran syli. Lapsensa menettäneen toivo huomisesta, ihonsiirto palaneilla kasvoilla. Korkki alkoholistin pullossa, katse kannustava hoitotyöläisen arjessa.Ei olisi merkitystä, vaikka olisin kaikkea edellä mainittua – ainakaan, jos kyynisiä on uskominen. Eräs keski-ikäinen rouva kuvaili kerran minulle, että yksittäisten ihmisten auttamisyritelmät ovat yhtä tehokkaita kuin veden kantaminen pohjattomaan kaivoon.Yksilön pyrkimyksillä ei ole merkitystä, kun systeemi on mätä. Turhaa työtä kaikki tyynni.Täytän kesällä 25 vuotta. Olen nuori, naiivi. Klassinen maailmanpelastaja. Kierrättäjä, kuukausilahjoittaja, kirpputorirakastaja. Se, joka kävi ulkomailla vapaaehtoistöissä, eikä kanna kotiinsa tuotantoeläinten lihaa. Sellainen perinteinen parikymppinen, joka puhuu asioista niin kuin tietäisi niistä jotain.Olen elänyt äidinäidin muistisairauden keskellä, osallistunut ystävän saattohoitoon. Kantanut kukkia kuusivuotiaan serkkuni haudalle, menettänyt läheisiä autokolarissa. Ottanut vastaan uutiset isänäidin ja kahden tädin syöpäsairauksista. Oksentanut yläasteen kotitaloustunnin jälkeen koulun vessassa. Katsonut kahden siskoni sairastuvan aggressiiviseen syöpään kahdenkympin keskivaiheilla. Ollut rakkaan ihmisen vierellä, kun sytostaatti virtaa. Olen elänyt siinä todellisuudessa, missä viina kantaa ihmisiä hautaan.Olen auttanut, tullut autetuksi. Olen sellainen parikymppinen, joka tietää, että yksilön teoilla on merkitystä. Sellainen, jolle sydän lyö merkkinä toivosta.