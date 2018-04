Kolumnit

Media rajoittaa itseään pysyäkseen kiinnostavana

Twitter-viestipalvelussa on voinut tänä keväänä seurata pieneksi il­miöksi muodostunutta Aamulenkkiä. Kyseessä on yrittäjä-yritysvalmentaja Jari Sarasvuon Aamulenkki-niminen netissä julkaistava puheohjelma eli podcast, joka lähetetään kolme kertaa viikossa. Sarjan tilaajaksi on voinut liittyä ilmaiseksi.En itse ole niin sanottuihin aamulenkkiläisiin liittynyt, mutta ainakin Twitterissä olevien viestien perusteella sarja on ollut melkoisen suosittu. Ymmärrykseni mukaan Aamulenkki-lähetykset ovat käsitelleet muun muassa työssä ja arjessa jaksamista, siis niitä samoja teemoja, joista Sarasvuo on puhunut vuosia laajalle kuulijakunnalle puheohjelmassaan Yle Puhe -radiokanavalla. Ei siis mitään uutta sisältörintamalla.Lähetykset rikkoivat kuitenkin perinteistä podcast-muotoa, sillä jaksojen kuunteluoikeus on rajoitettu aamuun ja aamupäivään. Kuulijan oli siis oltava eetterin ääressä ennen puolta päivää. Idea on sukua miljoonien käyttäjien suosimalle Snap­chat-sovellukselle, jossa viestit katoavat vastaanottajan puhelimesta heti sen jälkeen, kun ne on luettu.Digitaalisen median mullistavana piirteenä on yleensä pidetty sitä, ettei tekstin, kuvan tai äänen kuluttaminen ole sidottu tiettyyn paikkaan tai aikaan. Valokuva-albumit, levylaukku ja leffahylly liikkuvat omistajan mukana paikasta toiseen. Snapchat todisti, ettei se ole ainoa tapa menestyä. Ja ymmärtäähän sen, sillä ihminen menettää mielenkiintonsa asioihin, joita on tarjolla yllin kyllin. Rajoitukset ovat yleensä kiehtovia.Aika näyttää, julkaistaanko pian älypuhelin, jolla voi puhua ja viestittää vain tiettyyn aikaan päivästä. Entä toimisiko deittisovellus, joka valitsee kumppanin käyttäjänsä puolesta?