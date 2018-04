Kolumnit

Vappu on paras pakkopullajuhlista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kalenterivuosi sisältää monenlaista juhlapyhää. Hyvä niin, mutta välillä ne tuovat suuhun myös pakkopullan maun. Jopa juhlastressi saattaa olla tosiasia. ”Mitähän sitä oikein uutenavuotena?” -henkiset kyselyt ovat varmasti tuttuja itse kullekin.Muutaman päivän päästä juhlitaan vappua. Kylmyyden ja sateisuuden vuoksi sitä yleensä hädin tuskin erottaa juhannuksesta tai vuodenvaihteesta, mutta moni muu asia on toisin. Kun vetää valkolakin päähän tai edes nakit silmille, saa hyvällä omallatunnolla olla puolitoista vuorokautta aikamatkalla. Se matka on tehty opiskelijoiden vimmasta, kuohuviinistä ja perinteistä. Se saa Nuoruustangon soimaan päässä ja antaa lupauksen kesästä. Tippaleipä hakeutuu kuin huomaamatta käteen.Kaivopuistossa tulee heilumaan tuttuun tapaan se mies, joka pukeutuu aina vappuisin vaaleanpunaiseksi pantteriksi. Hienoa, että Vallilassakin tanssitaan taas, vaikka perinne katkesi välissä.Vapussa hyvää on sekin, että siihen ei sisälly sisäänkirjoitettua puolipakkoa lähteä jonnekin reissun päälle. Todellista pakkoa ei tietysti ole koskaan, mutta esimerkiksi juhannuksesta tekee monelle juhannuksen vain mökkeily porukalla. Silloin kaupunkiin jämähtäminen merkitsee sosiaaliseen pait­sioon jäämistä, kun taas vappuna Helsinki on mitä parhain paikka olla ja juhlia.Eräänlaisena vappuun liittyvänä masokismin muotona voi toki pitää perinteistä piknikhuumaa, joka ei tunne säävarauksia. Hyvässä seurassa, lämpimästi pukeutuneena ja taiten nesteytettynä sekin on kuitenkin kidutuksen sijasta nautinnollista ja riemukasta.Nauttikaamme siis vapusta – unohtamatta myöskään karnevaalin takana olevaa merkitystä suomalaisen työn päivänä. Tätä puolta on hyvä pohdiskella sitten viimeistään keskiviikkoaamuna aikamatkalta palanneena.