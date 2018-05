Kolumnit

Helsingin keskustan tungos ei houkuttele – loitommalla maisema on tutumpi

Olen kotoisin Pelsonsuolta, syntynytkin siellä. Pelsolla on edelleen vankila, jossa isä oli töissä 32 vuotta, ja olenkin sanonut, että olen kotoisin muurin varjosta ja suon laidalta.Helsingissä olemme asuneet useassa paikassa: Maunulassa, Kruununhaassa, Oulunkylässä, Paloheinässä ja nyt Torpparinmäessä. Olemme muuttaneet aina vaan pohjoisempaan Helsingissä, ja kyllä tämä viimeinen sijainti on ihan paras paikka asua Helsingissä.Täällä on huikeat ulkoilumaastot: Keskuspuisto, Paloheinän jäähalli ja nyt uutuutena on Paloheinän mäen päälle rakennetut portaat, joita on 254 kappaletta. On Haltialan ja Tuomarinkylän peltoalueet sekä Vantaanjoen varret. Ihania hiekkateitä risteilee pitkin poikin ja on mukava ihastella Haltialan tilan eläimiä, pitkätukkaista ylämaan karjaa, sikoja, hanhia ja kanoja. Poliisihevosetkin laiduntavat kesällä pelloilla.Tuomarinkylän peltojen reunoilla näkee ratsastajia ja Vantaanjoen varrella on monta uimapaikkaa, joissa voi hellepäivinä ottaa aurinkoa ja uida. Joella on kerran kesässä kaljakellunta ja melontayritys tarjoaa kanootteja innokkaille, joita näyttää kesäpäivinä riittävän. Golfkentän lammikoissa uiskentelee hanhia, sorsia ja joutsenia. Sotka ja töyhtöhyyppä pesivät lammikoilla.Täällä asuessa ei päiväkausiin tarvitse mennä autoteille, kun ruokakaupat sijaitsevat tuossa nurkan takana hiekkatien tuntumassa. Jos Helsingin keskustaan haluaa vaikka syömään mennä, niin tulee mietittyä useamman kerran, että viitsiikö lähteä sinne tungokseen. Helsingin keskusta ja asemanseutu on ahdasta ja tunkkaista seutua.Voikin todeta, että Oulun korkeudelta tänne muuttaneena lapsuuden maalaismaisema kiehtoo edelleen. On kiva asustaa samantapaisissa maisemissa väljästi ja rauhallisesti.