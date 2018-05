Kolumnit

Muuttuminen on väistämätöntä, mutta se ei estä haikeutta

”Ei saa varastaa!”, raivoaa närkästynyt 3-vuotias videolla. Menossa on erä Safari-lautapeliä, eikä perheen kuopus suostu hyväksymään pelin sääntöjä, jotka sallivat vastustajan nappuloiden takavarikoimisen. Häviö on katkera ja reaktio sen mukainen. Aikuisilla on pokassa pitelemistä pikkuihmisen mahtipontisen protestoinnin edessä, 7-vuotiasta isoasiskoakin hymyilyttää.Video on aina ollut hulvattoman hauska. Mutta nykyään sitä katsellessa valtaa haikeus. Luulin alussa sen johtuvan siitä, että ikävöin aikaa, jolloin lapset olivat pieniä. Mutta ei, en minä ruuhkavuosia kaipaa, pois se minusta. Haikeus iskee, koska ikävöin videolla esiintyvä pieniä tyyppejä. Tyyppejä, jotka hetken olivat ja sitten eivät enää.Koska teinivaiheessa se alkaa. Pikkutyyppi katoaa ja isompi tulee tilalle. Ihan yhtä rakas, vähintään, mutta erilainen. Ja pian sitä huomaa kaipaavansa, että saisi vielä joskus taas vaihtaa pari sanaa sen pikkutyypinkin kanssa. Tutkailla, millaisia kiviä ja keppejä sieltä kukallisen tuulitakin taskusta löytyykään. Tanssia yhdessä Fröbelin palikoiden tahtiin ja juuttua juttelemaan kaupantätien kanssa. Leikkiä paperinukeilla.Eikä muuttuminen pysähdy. Jos nyt tapaisin parikymppisen itseni, tuskin tunnistaisin. Se nuorempi olisi paitsi hoikempi ja nätimpi, myös ujompi ja konservatiivisempi. Välillä turhan pitkävihainen, aina hellyttävän epävarma. Mihinkähän se tyttö hävisi, ehkä jollain on häntäkin ikävä. Ainakin minulla on.Vuosien saatossa hiljaisesta ystävättärestä on tullut illanistujaisten keskipiste, bilettäjästä erakko ja uratykistä leppoistaja. Huolehtijoista on hiljalleen tullut huolehdittavia. Kukaan ei ole ennallaan.Koska olemme jokainen aina vain sen hetkinen versio itsestämme. Uusi, päivitetty versio odottaa jo nurkan takana. Toivottavasti siinä ei ole bugeja.