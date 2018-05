Kolumnit

Terveyspelko on uhkaava kansantauti

Suomeen on syntymässä uusi kansantauti. Se voi kehittyä nopeasti vaarattomasta oireilusta elämää rajoittavaksi sairaudeksi. Tartunnan voi saada melkein mistä vain, vaikkapa koulusta.Tuo tauti on terveyspelko. Se, että terveydestä on tullut suorittamista. Kaikkialta vyöryvät elämäntapaohjeet alkavat ahdistaa. Tuntuu, ettei mikään määrä liikuntaa ole tarpeeksi ja aina pitäisi pystyä syömään vielä hieman terveellisemmin.Suorituspaineista syytetään usein mediaa. Sieltä löytyvät somepäivitykset, elämäntapaohjeet ja mainokset ovat toki osa ongelmaa, mutta sitä vartenhan koulussa opetetaan jatkuvasti mediakriittisyyttä. Olenkin valmis syyttämään taudista asiaa, jota ketään ei neuvota kyseenalaistamaan. Nimittäin terveystiedon oppitunteja.Terveystiedon opettaminen alkaa jo ala-asteella ja jatkuu myöhemmin omana oppiaineenaan lukioon asti. Muiden aineiden mennessä eteenpäin ja muuttuessa haastavammiksi toistaa terveystiedon opetus samaa vuodesta toiseen. Jossain vaiheessa sitä alkaa pohtia, miksi minulle yhä hoetaan ”liiku, nuku, syö”-mantraa.Selatessani terveystiedon oppikirjaa huomaan asenteen olevan sivulta toiselle sama. Puhutaan omien syömistapojen muuttamisesta, liikunnan lisäämisestä ja paremmasta yöunesta. Kertaakaan ei pysähdytä miettimään, mikä omassa elämässä on jo hyvää ja terveellistä. Lopputuloksena päivittäin aktiivisesti liikkuva siskoni miettii, miten saisi liikuttua enemmän. Kaverini kokee syyllisyyttä aina kun syö epäterveellisesti.Jatkuva liikkumisen ja syömisen vahtiminen ei ole terveyden edistämistä vaan sen tuhoamista. Uskon, että terveystieto on todella tärkeä oppiaine, mutta sen sisältöä tulisi uudistaa. Oman itsensä muokkaamisen sijasta voitaisiin keskittyä entistä enemmän vaikka työturvallisuuteen ja ensiapuun.