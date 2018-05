Kolumnit

Raivostuttavia tietöitä tuntuu olevan kaikkialla, mutta oikeasti niistä pitäisi olla onnellinen

Mikä saisikaan pulssin ja verenpaineen kohoamaan kiivaammin kuin tietyöt? Miten ne aina osuvatkin omalle reitille? Kun pitäisi hakea lapsi päiväkodista kaupungin toiselta puolelta, niin eikö Hakamäentiellä ole toinen kaista suljettu. Kun pitäisi ehtiä kiireiselle työkeikalle, niin eikö juuri silloin Topeliuksenkatu ole remontissa. Jos kulkee julkisilla, niin sekin ajaa poikkeusreittiä.Tuntuu, että tietöitä on koko ajan ja joka paikassa. Etenkin nyt kevään ja kesän tullen.Mutta se on vain hyvä asia. Jos tie on rikki, se pitää korjata. On kehittyvän ja elinvoimaisen kaupungin merkki, että infrastruktuurista pidetään huolta ja sitä kunnostetaan.Vuonna 2018 Helsinki kunnostaa raitioteitä 25 työmaalla. Kiskoja uusitaan noin kahden kilometrin verran. Sekin työ on pakko tehdä joskus, vaikka se tarkoittaisi poikkeusreittejä ja matkustajille harmaita hiuksia. HKL:n mukaan raitiovaunujen kiskot kestävät suoralla noin 30 vuotta. Kaarteissa ratakiskot kuluvat nopeammin ja ne on vaihdettava viimeistään 15 vuoden käytön jälkeen. Vaihteita pitää vaihtaa parin vuoden välein.Kun istuu ruuhkabussissa tietyömaan keskellä, on aika kaukainen ajatus, että Helsinki olisi visionsa mukaan "Maailman toimivin kaupunki". Mutta kun tietyöt ovat ohi, koko liikenneympäristö paranee.Helsingin Yrittäjät marisee aika ajoin, että tietyöt hankaloittavat yritystoimintaa, koska ne etenevät liian hitaasti. Siinä ehkä olisi kehityksen paikka. Apulaispormestari Anni Sinnemäki on esittänyt ajatuksen, että urakan kesto voisi olla myös kilpailutuksen kriteeri. Voidaan valita kalliimpi urakka, jos se tehdään nopeammin.Olkaamme onnellisia siitä, että kaupungillamme on rahaa ylläpitää ja kunnostaa infraa. Suomessa on paljon kriisikuntia, joilla ei ole kunnolla varaa huolehtia tieverkostostaan.